“Echo de menos un concurso de categoría para el Carnaval en Madrid”

Álvaro Jofré, alias Jofre, es un joven malagueño de 25 años que lleva el Carnaval en las venas. Emigró a la capital nada más terminar el bachillerato y el pasado junio terminó Medicina. Pero su otra pasión, la de hacer reír a los demás, le llena incluso más. "Prefiero ir a cantar a las casas de Andalucía que a los teatros", afirma. En 2016, Jofre montó en Madrid junto a otros andaluces una comparsa que pronto se quedó pequeña. Entonces, le propusieron crear la Chirigota de Madrid. Aceptó el reto encantado —él es autor de todas sus letras— apoyándose en Paco El Babucha, un buen amigo gaditano. "Al principio costó más, pero ahora todo va sobre ruedas", explica mientras describe a sus compañeros chirigoteros: "Hay una persona que viene desde Guadalajara todas las semanas. Tenemos gente hasta de Venezuela. Aquí cabe todo el mundo, ese es el espíritu de esta fiesta".

¿La gente tiene la piel cada vez más fina?

Y no solo aquí, sino en toda España. Volvemos al pasado y cada vez se pueden decir menos cosas. Por eso en Madrid se hace humor a través de la crítica y la denuncia social, pero todo con vaselina. Los que escribimos cada vez nos cubrimos más las espaldas. Yo mismo me he visto descartando letras al ver una expresión grosera o un calificativo que podía generar controversia.

¿En qué se inspira para escribirlas?

Depende del momento. Eso sí, prefiero ser yo mismo que copiar a otros, guste más o menos. Este año nos hemos tirado más por lo cómico que por la denuncia social. Hemos representado la Casa de las bestias, un grupo de personajes que pululan por un piso de estudiantes. Y de eso sé bastante porque viví en uno durante seis años. Así que imagina la gente que se junta ahí dentro: el jipi, el pijo, la influencer, el ligón, etc. Intento tocar todos los palos: actualidad, temas que me afectan o me gusten y, por supuesto, también política. Una de las letras que tenemos está formada por las míticas frases de Mariano Rajoy. Busco siempre tener un repertorio amplio, para que guste en Cádiz y también en Madrid.

¿Hay personajes autóctonos de los que le gustaría escribir?

Tengo varias ideas rondándome la cabeza. La típica señora mayor madrileña que va al centro a merendar churros con chocolate, es una de ellas. Y personajes de otros barrios de Madrid, como Vallecas. Toda la idiosincrasia de la zona sur me apasiona.

Debe ser una gran responsabilidad componer cada una de las letras...

Así es. Lo bueno es que llevo once años empapándome del Carnaval, escuchando de todo y viéndome en YouTube las finales del Falla, en Cádiz, incluso de los años 80. Además, las letras que termino siempre se las paso a El Babucha, para que las revise. Luego, mis compañeros dan el visto bueno y me aportan más ideas.

¿Elaboran los disfraces a mano?

Sí, y tenía claro que la estética debía ser chirigotera y no hacer el típico disfraz para los 13 integrantes. Hasta el mínimo detalle estaba pensado: cada uno llevaba una orla, con una frase distinta, de una universidad inventada. Un buen disfraz es el 50% del éxito en Carnaval. Y un currazo. Puede que contratemos a un costurero en 2020.

¿Cómo es el público de Madrid?

Muy agradecido y menos tiquismiquis que el de Cádiz. La gente valora el esfuerzo que haces. El hecho de llevar un pedacito de allí hasta la capital es algo increíble. Hay mucho curro detrás. Nosotros, desde que pasan las Navidades, ensayamos cuatro horas todos los domingos y nos vamos hasta Pinto, hayamos salido de fiesta o no.

¿Hay mucha influencia andaluza en la Comunidad?

Desde luego. Mucho tablao, mucha casa de Andalucía y mucho flamenco. Los sitios donde vamos a cantar y que más me han sorprendido son todos del sur de la región: Valdemoro, Pinto, Rivas, Getafe, Móstoles o Alcorcón. Hay conciertos, coros rocieros, grupos de sevillanas... la gente se apunta a todo. A nosotros nos han venido a ver a teatros abarrotados y eso que solo éramos cuatro chirigotas procedentes de la Comunidad.

¿La clase política debería apoyar más la fiesta?

Echo de menos un concurso de categoría en Madrid para el Carnaval. Formado por un jurado que analice la música, la afinación, los movimientos y con unas reglas prefijadas. Tenemos nivel de sobra en la Comunidad y materia prima: somos ya cuatro comparsas y nueve chirigotas. Ni siquiera pedimos dinero para el premio, nosotros no lo hacemos por eso. Queremos que haya una competencia sana y pensamos que sería una buena forma de promocionar un festejo en el que cualquiera puede participar.

El lado más humano de la agrupación La Chirigota de Madrid es invitada a muchos lugares fuera de la Comunidad. "Nos han llamado hasta de Zaragoza y todos los años vamos a Cádiz un fin de semana, a cantar por sus calles", explica Jofre. Sin embargo, también llevan a cabo una labor social, de forma desinteresada. Después de Carnaval, siempre acuden a un concierto altruista en beneficio de la ONCE en Madrid. También se están planteando visitar hospitales. "Estamos intentando de nuevo cerrar un acuerdo con un asilo. Cantar allí, aunque algunos ancianos se queden dormidos y otros no nos entiendan, les sube el ánimo y les hace muy felices".

