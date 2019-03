La Via Laietana perderá tráfico para ensanchar aceras y tener carril bici

La Via Laietana es, probablemente, la calle más antipática de transitar de Barcelona, pero también una de las que tiene una solución más compleja si se trata de sacar coches, porque es la vía natural para cruzar la tupida trama de Ciutat Vella en dirección hacia el mar. Finalmente, tras un proceso participativo que se ha alargado casi todo el mandato, el gobierno de la alcaldesa Ada Colau tiene sobre la mesa dos dibujos para elegir la reforma definitiva.

En los dos casos se ensanchan las aceras, se eliminan dos carriles de tráfico y se destina espacio a carril bici. De bajada, se elimina un carril de circulación y se dejan dos: uno para taxis y autobuses y otro para coches. De subida, la circulación se limita a un carril que deberán compartir taxis, buses y el tráfico estrictamente local (los vecinos). El tráfico que se elimina tendrá que optar por utilizar la avenida de Lluís Companys, la calle de Marina o, si va por la ronda Litoral, elegir otra entrada o salida.

Es importante recordar que la calle de Jonqueres se peatonalizará, de forma que el trazado será el mismo en toda la Vía Laietana y los coches llegarán sin girar hasta la plaza de Urquinaona. Lo único que diferencia los dos dibujos es el ancho de las aceras (ahora miden dos metros y medio) y la ubicación de los carriles bici. En uno de ellos, las aceras crecen hasta 3,7 metros y los carriles bici van en calzada, segregados del tráfico y pegados a las aceras. En el otro dibujo las aceras son todavía más anchas (4,15 metros), el carril bici de subida va pegado a la acera y de bajada comparte espacio con los coches, con una velocidad limitada a 30 kilómetros por hora.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, y la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, han explicado este martes que la Comisión de Seguimiento de la Via Laietana (en la que participan asociaciones de vecinos, comerciantes, las escuelas y entidades) decidirán antes de las elecciones el trazado definitivo. Para decidir, contarán con un estudio de movilidad que se está realizando y que pretende cuantificar cuántos coches bajan por Via Laietana para por necesidad, porque tienen como destino algún punto de Ciutat Vella; y cuánto tráfico es de paso.

"La reforma de la Via Laietana nunca se había tomado tan en serio, hemos conseguido tener a interlocutores muy diversos", ha destacado Pin. Hasta ahora, los comerciantes siempre se habían mostrado reacios a retirar coches de la vía, defendían el tráfico de paso y apostaban por dos carriles por sentido. El Consitorio asegura que en la sesión participativa de ayer no mostraron rechazo al proyecto, aunque pidieron que se asegure el acceso a los aparcamientos que hay en la calle y que las obras no coincidan con las de la Rambla. En ambos casos, las obras no serán antes de finales de 2020.