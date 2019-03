Excelentes Eneko Atxa , Juanma López Iturriaga, ABAO, los pensionistas...

Eneko Atxa, Juanma López Iturriaga y ABAO-OLBE, han recibido este martes los premios Radio Bilbao a la Excelencia 2019. No han sido los únicos. Se les han unido empresas asociaciones y organismos que han destacado por sus buenos usos. Biocruces Bizkaia, Lointek Gernika o el Consorcio de Aguas de Bilbao han sido esta edición los galardonados. Una edición en la que además ha sido homenajeado el compañero del diario EL PAÍS y colaborador de la cadena SER, Eduardo Rodrigálvarez, tristemente fallecido tras una larga enfermedad, el pasado domingo.

Este año, los premios de Radio Bilbao tienen un especial sabor gastronómico. La SER reconoce en su tercera edición la trayectoria del cocinero con cinco Estrellas Michelín Eneko Atxa, del comunicador Juanma López Iturriaga y de ABAO-OLBE tras superar el hito de las mil representaciones, entre otros. "Este premio lo recoge Eneko Atxa , pero no es solo mío, sino de toda la gente que trabaja el día a día y quienes a lo largo de mi vida me han enseñado a cocinar, Josemi, Martín Berasategi...", ha dicho en el momento de recibirlo. Como Juanma López Iturriaga, que ha tirado de humor para vengarse de Mikel Jordan porque les ganó en las olimpiadas pero "no ha conseguido el premio de Radio Bilbao a la Excelencia".

La emisora decana de Bizkaia distingue con estos galardones a personas, empresas o instituciones vizcaínas o vinculadas al territorio, que destaquen excepcionalmente en sus respectivos ámbitos de actuación. El Teatro Arriaga ha sido el escenario idílico. Un total de diez personas, instituciones u organizaciones han sido galardonados.

El premio a la excelencia en ‘Euskera’ ha sido para la iniciativa Euskaraldia, que ha logrado activar el uso social del euskera en una campaña de once días, visibilizando el idioma y fomentando su uso. El de ‘Investigación’ ha recaído en BIOCRUCES BIZKAIA, que cumple diez años desde su creación convertido ya en un referente de la investigación biomédica a nivel internacional. "Somos más de 800 innovadores, investigadores y tenemos como objetivo llevar la investigación y la innovación a nuestros pacientes, a la sociedad", ha asegurado su director, Luis Castaño.

El Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia ha sido galardonado en la categoría de ‘Empresa’, por una labor que se extiende ya a lo largo de cincuenta años y que ejemplifica la recuperación de la ría como lugar de ocio para los bilbaínos y bilbaínas. Su presidente, Kepa Odriozola ha dicho que el premio, aunque su producto es el agua, "nos da aire".

La temporada de las jugadoras y el cuerpo técnico de Lointek Gernika Bizkaia no ha pasado desapercibida para el jurado, por lo que el equipo de baloncesto al completo, ha recogido el premio a la excelencia en ‘Deporte’ tras haber hecho historia con su participación europea.

El de ‘Música’ ha recaído en Gontzal Mendibil, que forma ya parte de la banda sonora de nuestras vidas tras más de cuarenta años en los escenarios. "Voy a hablar de esperanza, y de abrir fronteras, y por eso voy a cantar aquí la canción que se llama Esperanza y que es una primicia que presentaremos en el próximo disco", ha asegurado.

El premio al ‘Impacto social’ ha sido para el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, por la histórica sucesión de movilizaciones, cada lunes durante más de un año, introduciendo la defensa de las pensiones en la agenda política y social. Su portavoz ha recordado a "todas y todos que nuestros éxitos han sido gracias a las movilizaciones en Bilbao y en más de 34 pueblos".

Por último, el ‘Premio Laboral Kutxa’, otorgado por la audiencia, ha sido para el Centro de Formación Somorrostro, por su labor tanto en el ámbito de la enseñanza reglada como en la formación para el empleo, prestando especial dedicación a las personas más vulnerables.