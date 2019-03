Las bases socialistas de Madrid deciden hoy quién competirá contra Carmena

Este sábado los militantes socialistas de Madrid deciden quién será el candidato del PSOE para competir en mayo con Manuela Carmena por la alcaldía de Madrid. Es día de examen para los candidatos Manuel de la Rocha, Chema Dávila y el independiente Pepu Hernández, pero también para Pedro Sánchez, que impulsó personalmente al exseleccionador de baloncesto. Ha llegado el momento de ver si su apuesta ha convencido tanto a la militancia como para salir vencederor en la primera vuelta o si deberán volver a colocar urnas dentro de una semana, el próximo 16 de marzo.

Hernández, recién llegado a la política, ha dado contadas entrevistas –unas de ellas, a EL PAÍS– pero se ha recorrido las 22 agrupaciones del PSOE en la capital, en las que cosechó el máximo de avales permitidos, 531. El candidato está en fase de escucha, de conocer los problemas de Madrid y después, llegará el momento de formar equipo y plantear propuestas, según contó a este diario. A partir de las 21.00 se sabrá a cuántos de los más de 5.300 militantes ha convencido.

El candidato favorito del aparato no vota porque no es militante, pero ha comparecido ante los medios en la agrupación de Fuencarral-El Pardo a las 11.30, donde se ha mostrado "animado". "Lo que me motiva y me moviliza es la militancia, que veo que está muy activa", ha dicho, y ha asegurado que ve también a los voluntarios "muy ilusionados" y que tiene "buena sensación". Generar ilusión en los militantes y después, en los votantes, es su apuesta. Espera "tratar de convencer a todos los ciudadanos de que somos una buena opción, tenemos un buen proyecto y podemos llevarlo adelante", según ha declarado.

De la Rocha, con décadas de militancia en el PSOE –pertenece a la corriente Izquierda Socialista–, y experiencia política y de gestión como alcalde de Fuenlabrada, consejero de Educación y diputado, cuenta con el apoyo del sindicalismo, en el que participa como abogado laboralista de UGT. En la carrera de los avales fue el segundo, con 450, pero confía en que las urnas, donde el voto es secreto, sus apoyos aumenten.

Manuel de la Rocha vota en la agrupación socialista de Chamartín. Jaime Villanueva

Al votar a las 10.30 en la agrupación de Chamartín, De la Rocha ha animado a la militancia a acurdir "masivamente" a las urnas, porque "la participación es la expresión máxima de la democracia", según ha dicho en declaraciones a la prensa. El aspirante a representar al PSOE en las elecciones asegura que está "confiado" tras el debate celebrado este jueves, donde marcó la agenda y demostró su experiencia política.

Chema Dávila es concejal en este mandato y secretario general de la agrupación socialista del distrito Centro, donde vota a las 12.30. Su candidatura quedó tercera en número de avales, con 370.

Hernández va a pasar este sábado visitando algunas de las agrupaciones, mientras De la Rocha saldrá a hacer kilómetros con la bici después de varios fines de semana sin cogerla. A última hora de la tarde se acercarán a la sede del PSM en la calle Buen Suceso a conocer el veredicto de los afiliados. Si ninguno de los tres lograse más del 50% de votos este sábado, habrá segunda vuelta.

