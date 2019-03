Meritxell Batet: “Basta de bloques y basta de política estéril”

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha sido ratificada este sábado en el Consejo Nacional del PSC, como candidata por Barcelona para las elecciones generales del 28-A, igual que en 2016. En un discurso pronunciado ante la comitiva socialista, Batet ha pedido terminar con la “política de trincheras”. En referencia a la situación catalana, la ministra ha subrayado: “Basta de bloques y basta de política estéril que solo busca la confrontación”. Batet ha insistido en que esta política está “fracturando” la sociedad catalana y ha asegurado que "ya basta de perder trenes y perder el tiempo”.

Batet ha alertado de “lo que está en juego” el próximo 28-A: “Nos jugamos ir hacia atrás con grupos que ahora nos proponen recuperar la Ley del aborto del año 85”, ha dicho, recordando que PP, C’s y Vox se encuentran en “el córner de la extrema derecha”. La ministra ha hecho hincapié en el compromiso de recuperar “el coraje y la responsabilidad” en la política y por ello ha pedido “hacer un esfuerzo” tanto en las elecciones generales como en las municipales y las europeas.

La candidata ha recibido el apoyo del ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ha criticado al exministro socialista, Celestino Corbacho, por su reciente fichaje por el partido de Rivera: “Los que vienen a regenerar la política no entienden que no se puede hacer nueva política con políticos viejos, no se puede regenerar algo cuando uno se traiciona a sí mismo”.

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha destacado la importancia del 28-A: "Es una encrucijada donde se plantea o bien la continuidad de un Gobierno progresista o bien un Gobierno que nos quiere hacer retroceder décadas”. Iceta también ha recordado que todo el mundo debe salir a la calle el próximo 8 de marzo porque “si las mujeres no son libres, los hombres tampoco”.

La votación también ha ratificado a los líderes territoriales. Repiten los diputados Marc Lamuà en Girona y Joan Ruiz en Tarragona, que ya encabezaron las listas en 2016, mientras que en Lleida se incorpora Montse Mínguez con el objetivo de recuperar el escaño que perdieron los socialistas en los últimos comicios.