El director de TV-3 niega haber desobedecido por emitir anuncios del 1-O

El director de TV-3, Vicent Sanchís, ha negado este viernes haber cometido un delito de desobediencia por permitir la difusión de un anuncio de promoción del referéndum del 1-O. Sanchís ha declarado como investigado ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, en la causa sobre los preparativos de la consulta independentista. También ha comparecido el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, por el mismo motivo. Gordillo ha alegado que él es el responsable de contenidos, pero no de la publicidad.

En las semanas previas al 1-O, TV-3 y Catalunya Ràdio emitieron anuncios encargados por el Govern de Carles Puigdemont para promover la participación en el referéndum. “Naciste con la capacidad de decidir, ¿renunciarás a ella?”, se leía en el spot emitido por TV-3 sobre la imagen de un cruce de vías de tren. Los anuncios fueron exhibidos pese a que el Tribunal Constitucional había suspendido la consulta y había prohibido expresamente cualquier acto para difundirla o promoverla.

El 12 de septiembre de 2017, Sanchís y Gordillo recibieron una notificación del Constitucional en las que se les advertía de su deber de impedir cualquier iniciativa relacionada con el 1-O y se les alertaba de posibles responsabilidades penales.

La campaña de publicidad para el referéndum -que costó unos 277.000 euros, según los cálculos de la Guardia Civil- es una de las partidas que está siendo objeto de discusión en el juicio del procés, que se celebra en el Tribunal Supremo. La Fiscalía acusa a los miembros del Govern de malversar dinero público para la celebración del referéndum.

“Por haber emitido anuncios del referéndum mi experiencia me dice que no desobedecía (…) Había una serie de documentos que te indicaban lo que tenías y no tenías que hacer y son interpretables”, ha dicho Sanchís a la salida de su declaración, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Sanchís ha añadido que ha logrado “desmontar” la tesis de la acusación, pero no ha dado detalles de su declaración ante la juez.

Fuentes presentes en el interrogatorio, sin embargo, han precisado los argumentos del director de TV-3 ante el juez. Sanchís ha dicho que entendía que la orden del Constitucional se refería a “actos administrativos”, y no a la emisión de contenidos de la cadena pública. En apoyo de esa tesis ha explicado que el anuncio se emitió desde el 4 de septiembre y que, hasta el día 12, nadie le indicó que debía dejar de emitirlo.

A diferencia de Sanchís, que ha citado al departamento de publicidad pero ha asumido la responsabilidad de la decisión, Gordillo ha echado balones fuera. Ha afirmado que, como establece el organigrama, solo tiene potestad para decidir sobre los contenidos de Catalunya Ràdio. Y ha señalado que la persona responsable del marketing y la publicidad no ha sido citada a declarar.