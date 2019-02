El PP y el PSOE bloquean que Casado y Montón expliquen el caso máster en la Asamblea

El PP y el PSOE han bloqueado la comparecencia del presidente del PP, Pablo Casado, y de la exministra socialista Carmen Montón, en la comisión que investiga el caso máster en la Asamblea de Madrid. Frente a las peticiones de Podemos y Ciudadanos, los populares han votado en contra y los socialistas se han abstenido. En consecuencia, solo Cristina Cifuentes, para la que la fiscalía solicita tres años de prisión, acudirá el próximo 6 de marzo a la Cámara regional.

"Gracias al pacto que tienen tanto el PP como el PSOE de protegerse nos hemos encontrado con uno de los bochornos más grandes de la legislatura, porque se han unido para que haya un solo compareciente, Cifuentes, y para proteger al señor Casado y a la señora Montón", ha lamentado César Zafra, de Ciudadanos, el partido que ha impulsado la investigación. "Esta es la realidad", ha añadido. "Los señores del PSOE tendrán que explicar qué tipo de regeneración, qué tipo de limpieza o qué tipo de respeto tienen a las universidades", ha criticado. "Han evitado que venga gente que se ha llevado títulos gratis. El PSOE ha sido cobarde. Una vez más, se ha puesto de perfil. Es evidente que el PP y el PSOE tienen un pacto para no agredirse en la Asamblea y el Congreso. Estamos consternados con la decisión del PSOE".

"Hemos vivido, sin duda, uno de los momentos más bochornosos y vergonzosos de lo que llevamos de legislatura", ha criticado Eduardo Fernández Rubiño, de Podemos. "Una comisión que tenía que servir para depurar responsabilidades y saber qué ha ocurrido en ese escándalo sin precedentes en la universidad pública madrileña, el PSOE de Ángel Gabilondo impide que comparezcan Casado y Montón", ha seguido. "Es incomprensible", ha subrayado. "El PSOE ha permitido que se vayan de rositas, ha permitido que los que obtuvieron un título fraudulento, sin hacer absolutamente nada, no tengan que dar explicaciones", ha añadido. "Solo podemos comprenderlo como el típico comportamiento del bipartidismo de taparse las espaldas con sus casos de corrupción".

"El objeto de la comisión es investigar el funcionamiento institucional del instituto de derecho público de la Universidad Rey Juan Carlos y otras instituciones, y para nosotros deben venir los responsables de tomar esas decisiones", ha discrepado Juan José Moreno, el portavoz del PSOE en el organismo. "Y de la lista de comparecientes propuestos que ha habido, la única persona que ha tenido responsabilidades ha sido Cifuentes", continúa en conversación con este diario. "Los otros, si hubieran venido, no habríamos tenido problemas, pero no habrían aportado nada para comprender el funcionamiento institucional, porque no tenían responsabilidades", añade. Y se preguna: "¿Qué pueden aportar [Casado y Montón] para comprender qué ha sucedido ahí, cómo se puede solucionar y qué hay que hacer para que no vuelva a pasar? Interpretarmos que no eran las personas idóneas para el contenido de la comisión. Para otros intereses, ya es otra cosa".

"Hemos dicho desde el principio que esta comisión es ilegal, y en coherencia con eso hemos mantenido una posición contraria a todas las comparecencias", ha rematado Pedro Muñoz Abrines, diputado el PP. "Se ha visto, además, que es una comisión innecesaria. Buscan la foto de la ignominia y de la estigmatización [de Cifuentes]", ha seguido.

En la primera sesión de la comisión comparecieron el exdirector del Instituto de Derecho Público e investigado en el caso, Enrique Álvarez Conde, y dos de las profesoras que aparecían en el polémico acta del trabajo fin de master de Cifuentes, Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado, junto al director de 'eldiario.es' Ignacio Escolar. Para la segunda, prevista para el lunes, están convocados Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC); María Teresa Feito, asesora del Gobierno de Cifuentes; Rafael Van Grieken, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid; y Jesús Sánchez Martos, exconsejero de Sanidad al que la expresidenta regional colocó al frente de la agencia de la calidad universitaria de la Comunidad. A la tercera, que será el 6 de marzo, Podemos y Ciudadanos pedían que acudieran Casado, Montón y Cifuentes.

Sin embargo, el voto contrario del PP y la abstención del PSOE ha evitado que el presidente de los populares y la exministra socialista tengan que pasar por la Asamblea.

