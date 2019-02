La plantilla del Metro mantiene la huelga y compromete el Mobile

Los trabajadores de Metro de Barcelona irán a la huelga a partir de este lunes y hasta el jueves en paros de dos horas en tres franjas horarias tras rechazar la última oferta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). La dirección y el comité de huelga se reunieron con la mediación de la Generalitat en un último intento para evitar una huelga que amenaza con perjudicar seriamente la movilidad de Barcelona, al coincidir con la celebración del Mobile World Congress, el principal evento de la ciudad, que reúne a más de 107.000 asistentes. Los trabajadores exigen una gestión mejor de la crisis abierta por el amianto descubierto en los vagones.

Pese a que se intentó hasta el último momento, ni TMB ni la Generalitat han conseguido evitar una huelga que pondrá patas arriba la movilidad de Barcelona justo cuando se celebra el principal congreso de la ciudad, el Mobile World Congress. Los paros parciales (de las 07:00 a las 09:00 horas, de las 16:00 a las 18:00, y de las 22:50 a las 00:50 horas) coinciden con las horas de más afluencia en el metro, sometido a una alta demanda estos días por los asistentes al congreso de móviles. Según los servicios mínimos, que el Ayuntamiento considera insuficientes, el metro funcionará al 50% de su capacidad en las horas punta (entre 6.30 y 9.30 horas y entre 16.00 y 20.00 horas) y al 30% el resto del día.

El Mobile World Congress es el mayor evento de la ciudad y el principal escaparate internacional de la economía barcelonesa. Genera 473 millones de euros de impacto económico en la ciudad, y las administraciones están dispuestas a casi todo para garantizar su funcionamiento y su continuidad. Por esta razón, ha sido en los últimos años una ventana de oportunidad para taxistas y trabajadores de Metro que, bajo la amenaza de bloquear la movilidad durante el congreso, han aprovechado cada año estos días para exigir mejoras laborales.

Sin embargo, en los últimos tiempos solo en una ocasión se ha llevado a cabo una huelga durante el congreso: fue un parón de los trabajadores de Metro y autobús en 2016, durante el primer Mobile en el que Ada Colau era alcaldesa de la ciudad. En las demás ocasiones, las convocatorias de huelga quedaron desactivadas con acuerdos antes de que empezase el congreso.

Pero esta vez no fue posible un acuerdo y la huelga sigue adelante. El comité de empresa de Metro, liderado por el sindicato UGT —que arrebató la primera posición a la CGT en las recientes elecciones sindicales— rechazó la propuesta de TMB.

Los trabajadores piden la retirada de los vagones en los que se ha encontrado amianto, una sustancia que se encuentra en los bajos de los convoyes y que, si se desprende, puede afectar a los pulmones. Por ahora hay 20 personas con alteraciones en la pleura, aunque no son graves, a las que se sumaron este fin de semana dos maquinistas que también están afectadas por el amianto. Los trabajadores exigen medidas preventivas y un seguimiento más exhaustivo de las personas afectadas.

Las administraciones no consiguieron evitan empezar el congreso con problemas en la movilidad en Barcelona, que además no cuenta con los servicios de las aplicaciones Uber y Cabify, plataformas que abandonaron la ciudad tras una regulación restrictiva por parte de la Generalitat. La patronal que organiza el evento, GSMA, tiene preparado un plan de contingencia con autobuses lanzadera desde el recinto de Fira en Montjuïc hasta el de Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat.

Arranca el Mobile

Un centenar de empresas catalanas estarán presentes en el Mobile World Congres. 77 de ellas tendrán espacio en el pabellón de la Generalitat, 18 en el pabellón de España y el resto estand propio. Asimismo, 160 compañías de otros sectores invitadas por la agencia de competitividad de la Generalitat, ACCIÓ, visitarán el congreso para impulsar su transformación digital. Virkar es una compañía de Igualada especializada en maquinaria de siembra agrícola. "Queremos ver qué existe y qué no y descubrir si podemos aprovechar alguna tecnología presente en el Mobile", cuenta Albert Palomas, uno de los responsables de la empresa.

Con la visita al Mobile, la compañía de Palomas quiere estudiar cómo puede digitalizar su maquinaria para poder almacenar datos sobre la siembra en la nube de Internet, con datos como la velocidas, la temperatura, la humedad o kilos de producto por hectárea. "Si no hacemos el paso, nos quedaremos atrás respecto nuestros competidores", valora. La iniciativa Going Digital busca que el conocimiento expuesto en el Mobile sirva para dinamizar empresas catalanas más allá del sector TIC. El consejero delegado de ACCIÓ, Joan Romero, explica que este año las empresas que forman parte del programa han pasado de 100 a 160 porque "es muy bien recibido" entre las compañías como Virkar, que se plantean su transformación digital.

Entre las empresas catalanas estrictamente tecnológicas que acudirán al Mobile predominan las soluciones para las ciudades inteligentes (smart cities), de la Industria 4.0, la movilidad y el comercio electrónico. Una de las apps que se presentará en el espacio de ACCIÓ en la parte del congreso dedicada a las start-ups, 4 Years From Now (4YFN), será Folow Health. Se trata de una aplicación que sirve para hacer seguimiento de pacientes con transtornos de salud mental a partir de algoritmos de inteligencia artificial.

"La información que obtenemos es la de previsiones de ventas una vez finaliza el Mobile, pero son muy a corto plazo", responde Romero sobre las métricas que ACCIÓ tiene en cuenta a la hora de cuantificar el impacto que el Mobile tiene en las compañías catalanas.

Según él, esta cifra "está sesgada a la baja" porque los contactos establecidos durante el congreso aportan más volumen de negocio en los meses posteriores. "Prueba de esto es que muchas compañías quieren repetir, aunque uno de los criterios para estar en el pabellón de Cataluña es no superar los tres años consecutivos".

Romero recurre al símil de la aplicación de citas para encontrar pareja Tinder para contar que los encuentros entre las empresas promocionadas por ACCIÓ e inversores internacionales se planifican con antelación, durante los meses previos al Mobile. "Hacemos un matchingprevio", detalla. Este año se llevarán a cabo 1.400 encuentros de 20 minutos. En las reuniones participarán 500 compañías, entre ellas grandes corporaciones como L'Oréal, Zurich, Mediapro, IBM o Xiaomi.