La voz de Spider-Man que salta por las calles de Madrid

Mientras daba saltos y esquivaba obstáculos a toda velocidad por las calles de Madrid, el teléfono de Mario García comenzó a sonar. El actor de doblaje alcalaíno, de 21 años, detuvo sus pasos y jadeando, descolgó el móvil. Al otro lado de la línea estaba el el equipo de producción de Capitán América: Civil War. “Enhorabuena, vas a ser Spider-Man”, fue el escueto mensaje que escuchó antes de volver a saltar, pero esta vez de incredulidad.

Desde entonces, García ha compaginado el doblaje del personaje de Marvel con la que es su otra gran pasión: el parkour, un deporte que comenzó a practicar hace cuatro años y que consiste en desplazarse de la forma más rápida y eficiente de un lado a otro, sorteando los obstáculos que aparezcan por el camino. “Ahora me cuesta un poco más combinarlo todo, con todo el curro. En las últimas semanas he estado hasta arriba, sin poder entrenar, pero es que en este trabajo hay de todo. Hay épocas más tranquilas, otras más cargadas... Son gajes de este oficio", explica sobre su trabajo.

Su mayor salto llegó con apenas 13 años, cuando comenzó a trabajar como actor de doblaje. Su madre, locutora de radio, tuvo la culpa: "Ella se apuntó a unas clases, y un día me dijo que fuera a ver como funcionaba todo. Cuando llegué me dijeron: Oye, ¿Por qué no haces una prueba? Lo debí hacer bien, fui a alguna clase más y ahí empezó todo". La primera serie en la que dobló, llamada My Generation, no llegó ni a emitirse, pero solo tuvo que esperar un mes para que su voz apareciera sonara en televisión con otra serie, Shake It Up.

Durante todos estos años, el joven madrileño ha doblado a personajes como Carl Grimes (Chandler Riggs) en The Walking Dead, Lucas (Tom Holland) en Lo imposible, o Carl Gallagher (Ethan Cutkosky) en Shameless, entre otros. Pero ninguno tan emotivo como el del personaje creado por Stan Lee. "Yo he sido siempre muy fan de Spider-Man y tengo que reconocer que, de los que he hecho, es al que más cariño le tengo. De pequeño iba con los pijamas de Spider-Man por casa. Creo que el DVD de la peli lo rompí de tantas veces que lo puse. Y mi estantería... Imagínate como la tengo de cómics", explica García, que reconoce que tras ser elegido para el papel su interés en el mundo de Marvel ha seguido creciendo: "Ya no me quedan huecos en casa".

"Cuando me lo dijeron… si es que no me lo creo todavía". Tan en el último momento se tomó la decisión de que él fuera el elegido que la película ya había sido doblada por otro actor. Incluso la voz del primer tráiler no corresponde con la suya. "Yo llegué a la prueba y no sabía ni para que personaje era. En cuanto nombraron a Spider-Man los nervios se multiplicaron por mil. Estaba delante la pantalla con la primera escena de Capitán América: Civil War en la que salía el personaje. Estuvimos repitiéndola un montón de rato y al final les gustó. Fue todo de golpe", explica el alcalaíno, que desde entonces ha sido su voz en las películas Spider-man: Homecoming y en Los Vengadores, además de en el videojuego.

KIKE PARA

García reconoce que en su vida hay algún paralelismo con la de su personaje preferido. Como dice una de las frases más recordadas de las sagas del Hombre Araña, en la que el tío de Peter Parker, pronuncía el mítico "un gran poder conlleva una gran responsabilidad". "Es un tío con el que te puedes identificar, que va a clase, que tiene sus problemas...", reconoce. Precisamente en el instituto creció una de las similitudes. "Iba a clase y prefería evitarme el típico ¿ah, eres tal? Pues dime esta frase. Y luego tuve unas malas experiencias con gente que consideraba amiga y luego en verdad querían lo que querían. Así que prefería mantener el secreto de a lo que me dedicaba", confiesa.

Eso sí, a pesar de las similitudes, rechaza la idea de que el parkour le ayude a meterse más en la piel de su personaje. "Me lo preguntan mucho, y no tiene nada que ver", reconoce entre risas. "En realidad, lo que hago yo, aunque se parezca, no es lo mismo que lo que hace el personaje. Spider-Man haría más free running, que combina parkour con acrobacias. El parkour como tal no incluye acrobacias porque no suelen ser útiles al hacer un recorrido", apuntala García acerca de su otra gran pasión. "Sí que sé que a Tom Holland (el actor que lo interpreta en las películas) sí que le sirvió el saber hacer acrobacias".

Mario García (derecha), junto a su padre y a su hermano.

Ahora, quitándose la máscara, pretende dar a conocer el trabajo de los actores de doblaje. "No hay que intentar ser jamás más protagonista que el propio actor pero creo que también hay que mostrar como hacemos el trabajo, quiénes somos, porque a todo el mundo nos gusta que valoren nuestro trabajo. Eso sí, sin fastidiarle al público la magia. Porque en realidad es lo que es el doblaje, un truco de magia". Mientras tanto, seguirá dando voz al Hombre Araña y convirtiendo Madrid en su particular Nueva York sorteando los obstáculos de sus calles.

Grabaciones entre risas y llantos “Para rodar la escena final de Lo Imposible se fue toda la gente del estudio y me quedé con una coach a solas. Me empezó a decir cosas que a mi me afectaban mucho para que llorara. Es algo muy duro, pero quedó muy bien, así que genial”, explica Mario García acerca de una de sus experiencias más recordadas en un set de rodaje. Aún así, reconoce que la mayoría de veces ocurre todo lo contrario. “Es una profesión en la que acabas echando muchas horas, pero en la que lo pasas muy bien”, reconoce. Y añade: “Recuerdo una vez que el personaje se comía unos Donettes. Y yo me puse a comer Donettes para rodar la escena. Me trababa y tuve que repetir la escena mil veces. Acabé cogiéndoles asco”, cuenta entre risas.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram