El ‘bermejo’ con sentencia que no se verá en el MNAC

El San Antonio Abad no es la única obra de Bermejo que no está en el MNAC. Del Retablo de Santa Engracia (1472 y 1477) de la iglesia de San Pedro de Daroca (Zaragoza) solo se exponen dos de las seis piezas conocidas: una de San Diego (EE UU) y otra de Bilbao. La tabla central de la santa, que está en Boston, tampoco se expuso en Madrid, pero las tres del museo de la Parroquia de los Corporales de Daroca, estuvieron en el Prado, pero no en el MNAC. “Es por un problema de conservación. Además, son necesarias para el culto”, explican desde el Museo Diocesano del Arzobispado de Zaragoza que dirige Domingo J. Buesa. “Si Cataluña quiere obras, no tienen nada más que pedirlas”, aclaran cuando se les pregunta si no han viajado por el enfrentamiento patrimonial entre Cataluña y Aragón.

La tabla central del Retablo de Santo Domingo de Silos, que se conserva en el Prado tampoco ha viajado a Barcelona, pero el MNAC nunca contó con ella. Esta tabla excepcional tampoco viajará a Londres a donde si volarán otras grandes de Bemejo: La Pietat Desplá de la catedral de Barcelona la Virgen de Montserrat, de Acqui Terme, además de las cuatro tablas del MNAC. Allí estarán un tiempo más con su hermana de padre, el San Miguel triunfante, propiedad de la National Gallery, en la tercera y última etapa de este reencuentro de la obra de Bermejo.