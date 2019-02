Los sindicatos llevan al Defensor del Pueblo la reducción de horarios de citas en los centros de salud

Los sindicatos UGT y CCOO, la Asociación para la Defensa de la Sanidad y entidades en defensa de los consumidores como Facua y Cecu (Confederación de Consumidores y Usuarios) han presentado este miércoles una queja al Defensor del Pueblo en protesta por la reducción de horarios de los centros de salud de atención primaria en Madrid. El Gobierno regional está probado un proyecto para no dar cita más allá de las 18.30 en 14 de estos centros (en total hay 265). Las entidades creen que la medida supondrá "más demoras en las citaciones, más urgencias en centros y hospitales, reducción de plantillas de atención primaria, más privatización y desigualdad", mientras el sindicato de enfermería Satse ha recogido más de 100.000 firmas contra este proyecto. La Comunidad responde que más del 80% de citas se piden en horario de mañana y a primera hora de la tarde y que estos turnos son los preferidos por los profesionales. Si tres sindicatos están en contra, otros dos (Amyts y Cesit) y el Colegio de Médicos se muestran partidarios.

Para Julián Ordóñez, Secretario de Sanidad de FSP-UGT Madrid, el proyecto de la Consejería de Sanidad "es un recorte en toda regla de los derechos de los ciudadanos a una atención integral. Los horarios de trabajo de mucha población son muy largos. Mucha gente sale de trabajar a las 20.00 y cada vez que quieran ir al médico tendrían que pedirse días libres o ir a urgencias. No se puede vender como conciliación lo que es un simple y llano y recorte".

En su opinión, la medida "puede suponer un recorte brutal de profesionales y de trabajadores de aquí a un tiempo, ya que supone pasar a muchos profesionales de la tarde a estar duplicados en una franja horaria de la mañana, muchas veces no tienen ni espacio físico para estar en el mismo centro". Por eso, su sindicato defiende que "la atención pública de los ciudadanos tiene que ser integral, no recortarla aleatoriamente por el mero capricho de una administración que no sabe cómo hacer para recortar derechos a todos".

Rosa Cuadrado, secretaria de Sanidad de CCOO de Madrid, destaca que según los datos oficiales, "seis millones de personas al año piden citas a partir de las 18.30", lo cual "no es una cantidad despreciable". Para cuadrado, "las urgencias, ya colapsadas, se van a colapsar más". "No se puede implementar una medida de un calado así, tan conflictiva, que no quieren muchos profesionales y ninguno de los usuarios", añade.

Jesús García, secretario de Acción Sindical de Satse Madrid, el sindicato mayoritario de enfermería, trabaja como enfermero en un centro de salud y coincide en las críticas: "Si esta medida se aplica a toda la región, a la larga se va a recortar el número de profesionales, especialmente en enfermería y médicos de familia. Según nuestros cálculos, más del 70% de los centros no pueden cumplir con el horario hasta las 18.00, porque implica que todos los sanitarios pasen al turno de mañana y no hay espacio físico para que se ubiquen".

Además, el portavoz del sindicato de enfermería, que ha recogido más de 100.000 firmas contra la medida, destaca que a partir de la seis de la tarde no se va a hacer un seguimiento de los pacientes, sino que solo se verán urgencias. "Madrid es una gran ciudad con turnos laborales largos, por eso hay muchos médicos y enfermeros trabajando de tarde. Todas estas personas van a dejar de tener su médico o enfermera de referencia, y tampoco van a poder acudir al pediatra para que vea a sus hijos", denuncia. La FRAVM, que aglutina a las asociaciones vecinales de Madrid, ya ha anunciado que promoverá durante este mes al menos ocho manifestaciones ante otros tantos centros de salud entre los elegidos para llevar acabo este plan piloto.

En qué consiste

La medida, que arrancó el pasado 1 de febrero y se está implantando ya en los 14 centros seleccionados, "ha comenzado con total normalidad", según defiende un portavoz de la Consejería de Sanidad. La propuesta es que los centros solo den citas hasta las 18.30, mientras que a partir de ese horario solo permanecerían en el centro un médico y un enfermero para atender a todos los pacientes. Está previsto que este proyecto continúe hasta el 31 de marzo, y en abril se lleve a la mesa sectorial, donde están presentes los cinco sindicatos, para evaluar la prueba y decidir si se impone a todos los centros de salud de la región.

"Se busca adecuar la oferta de citas a la demanda. La previsión es que así haya mayor cobertura de médicos. Además, este horario [hasta las 18.30] es el preferido por los profesionales, por lo que es más fácil cubrir cualquier baja", dice un portavoz de Sanidad, que destaca que la de Madrid es la única comunidad con pediatras por las tardes. La consejería no ofrece datos sobre si han aumentado las quejas en los centros en los que se está probando este nuevo sistema.

Partidarios de la medida

La propuesta partió de los pediatras y el Colegio de Médicos de Madrid la hizo suya. Ignacio Sevilla, vocal de médicos de atención primaria del colegio, explica que se busca "mejorar la gestión con el mismo coste y que la atención primaria sea más atractiva para los profesionales". Según Sevilla, esta iniciativa pretende "que se traslade la demanda a unas horas que habitualmente son las más usuales de consulta, teniendo el mismo número de citas, lo que va a permitir la conciliación de la vida personal de los trabajadores sin modificar la calidad de la atención al usuario". En este sentido, el vocal del Colegio de Médicos apunta que en la actualidad hay muchas plazas sin cubrir en el turno de tarde (de 14.00 a 21.00), sobre todo de pediatras, que se podrían cubrir si tuvieran turno deslizante (de 11.30 a 18.30). "En El Pardo llevan más de un año sin pediatra en el turno de tarde porque el puesto no se cubre. Si tuviera un turno deslizante, se cubriría seguro", añade.

El sindicato médico Amyts apoya el plan. "Madrid es la única comunidad de España en la que la mitad de los profesionales tienen un turno de 14.00 a 21.00. El resto trabajan siempre de mañana y solo en ocasiones de tarde. Por eso muchos profesionales no quieren trabajar en Madrid y hay problemas para cubrir las bajas. Hay horarios de la tarde que no se cubren por falta de médicos", explica Ana Jiménez, que ha sido responsable de atención de primaria del sindicato durante 15 años, y pone como ejemplo que en las últimas oposiciones 25 profesionales de la región optaron por trasladarse a Castilla-La Mancha por los mejores horarios que ofrecen.

"Los médicos de familia somos los únicos ciudadanos que no tenemos un horario que nos permita conciliar nuestra vida. Cada vez que hay movilidad, los médicos optan por desplazarse hacia los turnos de mañana", añade Jiménez, quien cuenta que ha pasado por uno de los centros que están probando el nuevo horario y que se vive "con un ambiente de normalidad absoluta".

José María Molero, de Csit Unión Profesional, apunta que el proyecto piloto que se está probando en Madrid solo se extenderá si se demuestra que no genera problemas a los pacientes, y que su sindicato, que defiende la sanidad pública y el empleo de calidad, tiene que evaluar los resultados antes de tomar una decisión. Molero tiene claro que sí puede ayudar a los facultativos: "Hay un déficit de médicos y pediatras, cuyas plazas no se suelen cubrir por las tardes, y esta es una iniciativa que puede ayudar a mejorar esa situación".

Los 14 centros que prueban el modelo Madrid -Centro de Salud Alpes -Centro de Salud Príncipe de Vergara -Centro de Salud Federica Montseny Alcalá de Henares -Centro de Salud Puerta de Madrid Alcobendas -Centro de Salud Marqués de Valdavia Arganda del Rey -Centro de Salud Arganda - Felicidad Aranjuez -Centro de Salud Las Olivas Collado Villalba -Centro de Salud Collado Villalba Estación Getafe -Centro de Salud Perales del Río Móstoles -Centro de Salud El Soto Navalcarnero -Centro de Salud Navalcarnero Leganés -Centro de Salud Huerta de los Frailes Parla -Centro de Salud Isabel II Soto del Real -Centro de Salud Soto del Real

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram