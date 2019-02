Los taxistas de Madrid desconvocan la huelga indefinida contra los VTC sin lograr sus objetivos

Los taxistas se dirigen a votar en Barajas este martes si continúan con la huelga indefinida. En vídeo, Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, anuncia el fin de los paros. FOTO: EFE | VÍDEO: ATLAS

Los taxistas de Madrid han decidido acabar con los paros que iniciaron hace 16 días para pedir que se regule el sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC), según acaban de informar los representantes de las organizaciones convocantes. En el referéndum han participado 7.843 taxistas, de los 22.000 profesionales que componen el sector en la región madrileña.

El resultado de la votación ha sido 3.522 a favor de continuar con las movilizaciones (44%) y 4.236 (el 53%) en contra, según los representantes de los taxistas. Los profesionales volverán a circular a partir de las seis de la mañana de este miércoles. Los convocantes no creen que hayan fracasado en sus peticiones. "Hemos logrado a unir a todos los profesionales y asociaciones en un solo nombre: el taxi", ha explicado el presidente de la Federación Profesional del Taxi (6.000 licencias), Julio Sanz. "No ha habido fracaso. El paro ha sido ejemplar y hemos rebajado nuestras pretensiones frente a una Comunidad de Madrid que no nos ha oído", ha añadido Felipe Rodríguez Baeza, de la Asociación Madrileña del Taxi (1.300 licencias).

Los taxistas han estado votando a lo largo de este martes en la estación T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. El recuento ha empezado a las seis y media de la tarde y ha terminado al filo de las nueve de la noche.

Esta decisión supone que los taxistas no aceptan la propuesta de la Comunidad de Madrid de iniciar la redacción de un nuevo decreto de regulación del sector, sin llegar a legislar sobre los VTC, como expuso ayer la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo.

Los taxistas iniciaron sus paros el lunes 21 de enero a las seis de la madrugada. Durante sus protestas han rodeado los recintos feriales mientras se celebraba la Feria Internacional del Turismo (Fitur), han bloqueado durante un fin de semana el paseo de la Castellana y se han manifestado en la Puerta del Sol y frente a la sede del PP, en la calle de Génova.

