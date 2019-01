Tres informes tumban la ordenanza contra la prostitución del PSOE

Una de las modas más recientes es poner pequeñas de tarjeta de publicidad donde se anuncian domicilios en los que se ofrecen servicios sexuales. Siempre reproducen imágenes de mujeres desnudas o con muy poca ropa. Se colocan en los parabrisas de los coches y en ocasiones se acumulan varias publicidades de pisos cercanos.

La propuesta de ordenanza del PSOE incluye la prohibición de este tipo de publicidad en las calles. Eso, sin embargo, no resulta una novedad, porque la Policía Municipal viene desarrollando desde hace muchos meses a las personas que imprimen las tarjetas, los que las distribuyen, los lugares donde se desarrollan esos servicios sexuales y la determinación del consentimiento de las mujeres para que se difunda sus imágenes.

Uno de los principales problemas consiste en detectar in fraganti a la persona que pone esas tarjetas en los parabrisas o incluso las imprentas en las que se imprimen. La Policía Municipal ha desarrollado varias investigaciones para localizar las imprentas pero no han logrado ningún resultado. Al menos hasta la fecha.