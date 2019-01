La gran fiesta del sector del turismo comienza bajo el asedio taxista

El congreso internacional más importante de Madrid, la feria del turismo Fitur, con una previsión de impacto en la ciudad de 325 millones de euros, dará comienzo este miércoles con el asedio de miles de taxistas dispuestos a sabotear el evento para conseguir una ley que les beneficie. Representantes del sector lanzaron este martes consignas a los taxistas que acampan en torno al lugar del evento, el recinto ferial Ifema, para impedir la entrada de asistentes y cortar carreteras.

Los taxistas pretenden aprovechar la atención que generará el evento, con la inauguración a las 10.30 por parte de los Reyes, para dar visibilidad a lo que abiertamente llaman su “guerra” contra las licencias de Vehículo de Transporte Concertado (VTC), las que usan las empresas Uber y Cabify. En asamblea en los aledaños de Ifema ante cientos de taxistas que ayer se resguardaban del frío con mantas y hogueras, los portavoces de las principales asociaciones se pasaron el micro para adoptar medidas de fuerza en caso de que la Comunidad de Madrid no ceda a sus demandas. “Si mañana a las 10.00 no hay acuerdo, no entra nadie a Ifema”, les dijo Saúl Crespo, portavoz en Madrid de la asociación de taxistas Caracol. Los taxistas entran hoy en su tercera jornada de paro indefinido. Al término de la jornada de ayer se habían roto las conversaciones directas entre taxistas y Gobierno regional y parecía lejos el fin del conflicto.

A los taxistas les podrían disuadir las altas multas a las que se enfrentan por algunas acciones. La Guardia Civil multó este martes a una veintena de taxistas por obstruir la M-40 y los accesos a Ifema, informa Javier Barroso. Las sanciones con retirada de puntos oscilan entre 600 y 1.000 euros.

Los organizadores de Fitur y las autoridades de la ciudad y la Comunidad han preparado un plan de contingencia que incluye un refuerzo de las frecuencias de la línea 8 de Metro (la que para en Ifema) y los autobuses. Además los hoteles que acogen a participantes van a aumentar el número de lanzaderas. Como han hecho otras autoridades, el director general de Ifema, Eduardo López-Puertas, pidió ayer a los taxistas contención. “No queremos que se convierta en el Fitur de los taxis porque es una pena que todo el esfuerzo se vaya en esto”, le dijo López-Puertas a este periódico.

Casi 5.000 trabajadores terminaban este martes de preparar los stands de Fitur, en la que los organizadores esperan al menos un 10% más de asistentes que los 250.000 del año pasado, que fue una edición de récord. Al evento de este año está previsto que asistan representantes oficiales de más de 165 países, más de 150 ministros y directivos de 10.500 empresas, entre ellas líneas aéreas, hoteles y negocios especializados en turismo gastronómico, de cine o rural.

Ha sido un gran año para el sector del turismo en España, que prevé anunciar en Fitur un nuevo récord de visitantes en 2018, y los organizadores de la feria confían en que el conflicto del taxi no arruine su celebración. Los primeros tres días están dominados por reuniones profesionales y el fin de semana se abren las puertas al público. Además de para cerrar acuerdos y exponer novedades, el evento es usado por la Organización Mundial del Turismo (la única agencia de la ONU con sede en España) para dar conferencias y dar datos oficiales.

