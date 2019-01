El Gobierno vasco considera “excesiva” la huelga de la escuela concertada, pero descarta mediar

"Ocho días de huelga es excesivo y totalmente desproporcionado", ha dicho hoy la consejera de Educación, Cristina Uriarte, al referirse a la huelga de los profesores de los centros concertados de iniciativa social que este lunes ha cumplido su cuarto día. Uriarte ha hecho un llamamiento a las patronales Kristau Eskola y Aice-Izei y a los sindicatos a que "retomen el diálogo" para encauzar el conflicto, y ha descartado que su departamento vaya a mediar entre las partes.

Las centrales ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT, que ya convocaron otros seis días de paro seguidos en noviembre pasado, han asegurado que la incidencia de la huelga este lunes ha sido "similar" a la registrada la semana pasada, cuando se cifró en un 60%, mientras que Kristau Eskola ha cifrado el seguimiento en un 14%, inferior al 28% de a primera jornada.

En una comparecencia para presentar la campaña de prematrícula para el próximo curso de la escuela pública vasca, Uriarte ha dicho compartir la "preocupación" de las familias por este conflicto en el que las patronales y los sindicatos "no son capaces de dialogar" para alcanzar un acuerdo que afecta a cerca de 120.000 alumnos de 215 centros concertados, la mayoría religiosos. "El acuerdo de las condiciones laborales corresponde a patronales y sindicatos, a ellos directamente", ha insistido.

De esta forma, la consejera ha descartado el papel de mediador que podría ejercer Educación para resolver la crisis abierta. "No tiene sentido" y "no corresponde" a su departamento desempeñar esa función, ya que, según ha recordado Uriarte, "la mediación en un conflicto laboral le corresponde al Departamento de Trabajo y tiene su propia vía".

Educación mantiene la interlocución con los colegios, los representantes de los profesores y con las familias para tratar de reconducir un problema que tiene como "único perdedor" al alumnado. "Se están jugando el curso", ha advertido. Uriarte ha explicado que el Ejecutivo está analizando diversas medidas para la mejora del sistema educativo, entre las que ha enumerado la actualización de los conciertos con los centros privados "en línea del incremento salarial de todo el colectivo docente", la recolocación de profesores ante el previsible cierre de aulas y mejoras en Educación Especial.

Finalmente, Uriarte ha señalado que si en otros ámbitos de la educación concertada, en referencia al acuerdo en el ámbito de las ikastolas, "ha sido posible alcanzar acuerdos con la misma financiación", también en los centros de iniciativa social debería ser posible con la actual financiación.

Los sindicatos convocantes, por su parte, han asumido que las familias afectadas por esta huelga de ocho días estén enfadadas, pero han asegurado que no les queda "otro remedio" que adoptar medidas de presión para mejorar la situación laboral de los profesores. De cualquier manera, han aclarado que mientras la patronal no presente una Nueva propuesta no se sentaráN en la mesa de negociación.