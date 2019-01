Dos detenidos por una presunta agresión homófoba en el metro de Barcelona

Foto que la víctima ha publicado en Twitter en la que muestra las lesiones causadas por la agresión. @MARTOSDIEGO / ATLAS

La madrugada de hoy los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas por una agresión en la parada de metro de Urquinaona de la Línea 4. El hecho ha ocurrido entre las 6.00 y las 6.30. El joven que sufrió el ataque ha tenido que ser atendido por varias lesiones, la más notoria un corte debajo del ojo por el que ha recibido seis puntos de sutura.

La víctima ha subido una foto suya a las redes sociales tras el ataque, concretamente a Twitter en su usuario @MartosDiego, para denunciar que le han atacado por su condición sexual. Los Mossos, hasta el momento, no han confirmado si se trata de un posible delito de odio.

Hoy, mientras acudía a su puesto de trabajo, a las 6:00 de la mañana, en el Metro de Barcelona, Diego sufrió una brutal agresión por parte de cuatro jóvenes que le persiguieron y le dieron una paliza. Ninguna agresión sin respuesta. Solidaridad con la víctima. Máxima repulsa. pic.twitter.com/jPA6GpvjMz — UGT DIVERSA 🌈 (@UGTDiversa) January 12, 2019

Según la versión del joven, los hostigamientos comenzaron al entrar en el vagón, cuando él iba de camino a su trabajo como enfermero. Frases como "tú no eres hombre, eres un maricón" han hecho que se vea obligado a cambiarse de asiento, según su escrito de denuncia, pero aun así no han parado de acosarle.

Asegura que ante las continuas molestias, llamó al interfono de emergencias del metro. "Me han contestado, pero solución no me han dado", explica el joven en una foto con texto que ha colgado junto a una imagen que muestra sus lesiones "para la denuncia". Los acosos siguieron hasta que se bajó del metro en Urquinaona. Cuando estaba por coger las escaleras y salir de la estación, las cuatro personas le "empujaron y patearon". Aunque en principio ha intentado defenderse, luego se ha encogido y ha decidido "esperar a que pasara".

De acuerdo con su publicación en Twitter, los vigilantes de seguridad han llegado rápido y han logrado retener a dos de los cuatro jóvenes presuntamente implicados en el ataque. Luego han esperado a la llegada de los Mossos, que los han detenido, y la ambulancia, que ha tratado las lesiones del joven. Por el corte bajo el ojo, ha sido trasladado al hospital, donde ha recibido seis puntos de sutura antes de ser dado de alta.

Todo nuestro apoyo al chico agredido en el Metro de Barcelona esta mañana por cuatro jovenes. Ni una agresión sin respuesta. Esperamos que la víctima se recupere pronto e identifiquen y detengan a los culpables con rapidez #Barcelona #LGTBIfobia @OCL_H @LGTBIcat @ pic.twitter.com/5MFYMPGcTz — ObservatoriLGTBIfobia (@ObservatoriLGTB) January 12, 2019

En Twitter, donde la víctima ha expresado que ya se encuentra "bien", las muestras de apoyo no han tardado en aparecer. UGT Diversa, sección del conocido sindicato que aboga por la diversidad sexual y de género, ha manifestado en una publicación: "Ninguna agresión sin respuesta. Solidaridad con la víctima. Máxima repulsa. Por otra parte, el Observatorio LGTBIFobia le ha deseado una pronta recuperación y ha reclamado que se "identifique y detenga a los culpables con rapidez".