Alquilar un piso deja de ser barato en Villa de Vallecas

Los precios de la vivienda de alquiler en el distrito Villa de Vallecas se han disparado en el último año y han aumentado en un 13,1% según un estudio del portal inmobiliario Idealista (no existen datos oficiales sobre alquileres). Mientras que hace un año el precio medio por metro cuadrado se situaba en 9,9 euros —el más bajo de la capital—, en diciembre de 2018 se ha llegado a 11,2 euros, por delante de Villaverde y Moratalaz. “Soy de aquí, y me gustaría seguir viviendo aquí, pero por mi cuenta. Pensaba que al estar lejos del centro no habría tanto problema, pero hay muy pocos pisos en alquiler, y los que salen se llevan más de dos tercios de lo que cobro. Es deprimente. No hay nada a un precio decente”, se queja Cristian, un joven de 28 años con trabajo y que todavía vive con sus padres, ante la imposibilidad de independizarse en su barrio.

“No disponemos de pisos con ese precio”, es la respuesta que más se repite entre los trabajadores de las inmobiliarias localizadas en el distrito del sureste madrileño cuando son preguntados por pisos de alquiler por una cantidad inferior a los 650 euros. Apuntan a la alta demanda y la escasa oferta de la zona como factor causante de los altos precios. “Con todo lo que está ocurriendo con la burbuja del alquiler en el centro, y con un lugar como este, que aunque esté lejos está muy bien comunicado con todos los sitios con la línea 1, la demanda se dispara”, cuentan en la inmobiliaria Redzone.

Solo 177 pisos están disponibles en todo Madrid por un precio menor a 650 euros, según la aplicación de Idealista. Pero las oportunidades se reducen de manera drástica conforme aumentan los metros cuadrados. Solo 19 de estos 177 superan los 60 metros cuadrados y, por supuesto, están localizados lejos del centro. La burbuja del alquiler está provocando que las peticiones en estas zonas crezcan, sin que la oferta pueda satisfacer la demanda.

Algo que se ejemplifica en Villa de Vallecas, donde solo hay un piso en oferta en Idealista con esos parámetros, y está sin amueblar. Es complicado encontrar gente joven viviendo por su cuenta de alquiler. “Nosotros llevamos en un piso ya cuatro años y pagamos 550 al mes por alrededor de 50 metros cuadrados. Y creemos que es bastante razonable con la situación actual”, cuenta Daniel García, de 30 años, que vive junto a su pareja en el Ensanche de Vallecas, una zona de reciente construcción de pisos. “Es un barrio en el que tenemos siempre más opciones de venta que de alquiler”, señalan en varias inmobiliarias.

Otro de las posibles explicaciones para el aumento de los precios del alquiler a la que se apunta desde las instituciones es la incertidumbre sobre los pisos de protección oficial que el IVIMA asignó a familias con escasos recursos económicos y que, posteriormente, fueron vendidos a un fondo buitre por el Gobierno de Ignacio González. “Hay que tener en cuenta que en Villa de Vallecas y, más concretamente, en el Ensanche, fue donde más vivienda pública —tanto del IVIMA, como de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS)— se vendió a los fondos buitre, que han subido, de manera muy importante, el precio de los alquileres, según han ido venciendo los contratos. Eso incide, de manera negativa, en el precio del alquiler”, explica el concejal presidente de Villa de Vallecas, Francisco Pérez.

Un argumento al que se suman los miembros de la Asociación de Vecinos PAU Ensanche de Vallecas, entre los que se encuentran algunos de los afectados por el problema. “Yo tengo un piso de protección oficial en el Ensanche y pago algo más de 300 euros al mes, pero me quieren echar. Y los alquileres han subido un montón. En Villa de Vallecas están ya a precios que ya no puedo pagar. Si me tuviera que ir de aquí debería irme fuera de Madrid, pero muy lejos”, dice Monserrat González, de 61 años, en paro, que vive sola en la calle Eduardo Chillida.

Los pocos pisos que salen, vuelan. Las agencias inmobiliarias aseguran que no llegan ni siquiera a publicar los pisos en los portales web de internet. “Antes de nada llamamos a los clientes que han venido y nos han dejado sus datos, tenemos una lista con varios nombres. Esta misma tarde nos llegan las llaves de un piso de 50 metros cuadrados por un precio de 650 euros en el ensanche. En cuanto las tengamos llamaremos a los clientes de la lista y, al día siguiente, lo estaremos enseñando ya. No durará mucho”, aseguran en la inmobiliaria Centro de Negocios Inmobiliarios.

A los altos precios se suman los exigentes requisitos necesarios para acceder a un piso. “Después de todos los problemas de impagos que hubo en la época posterior a la crisis, las condiciones para acceder a los pisos se endurecieron”, cuentan en la inmobiliaria Vivienda Madrid. Nóminas que acrediten tener un contrato fijo e, incluso, demostrar que la mensualidad del piso no supera un determinado porcentaje del sueldo, que en algunos casos no llega al 30%, además de fianzas de varios meses, son algunos de ellos.

Madrid sube por debajo de la media nacional El precio del alquiler en la ciudad de Madrid subió un 4,3% durante el último año, situándose la capital por debajo de la media nacional, que alcanzo un 9,3%, según indica el informe sobre la Evolución del precio de la vivienda en alquiler en 2018 realizado por el portal web inmobiliario Idealista (no existen datos oficiales sobre alquileres). Además de Villa de Vallecas, donde los propietarios pidieron un 13,1% más por sus viviendas en 2018, Carabanchel (7,5%) y Chamberí (7,4%), fueron los distritos con mayores incrementos. Por el contrario, cuatro distritos de la capital vieron como se redujeron las expectativas de sus propietarios. Tetuán sufrió la mayor caída, con un -3,7% al final de 2018, seguido de los distritos de Moratalaz (-0,7%), Hortaleza (-0,3%) y Centro (-0,1 %).

