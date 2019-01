Colau y Maragall se reúnen para abordar la conexión del tranvía de la Diagonal

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el cabeza de lista de ERC a las municipales, Ernest Maragall, se reunieron en la tarde del jueves en el Ayuntamiento para hablar del proyecto de unión de los tranvías por la Diagonal. Un proyecto fallido, que Colau no pudo sacar adelante por el no del ex jefe de filas de los republicanos en Barcelona, Alfred Bosch, pero que el gobierno municpal ha relanzado tras constatar el apoyo ciudadano en el barómetro municipal.

La reunión comenzó entre Colau y Maragall y posteriormente se les unieron la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, y el concejal republicano Jordi Coronas, que durante el mandato se ha encargado de la cartera de urbanismo en el grupo municipal. Maragall se mostró abierto a un eventual apoyo al proyecto, pero exigió a la alcaldesa conocer sus detalles.

La de ayer es la primera reunión que mantienen el alcaldable republicano y la alcaldesa. Maragall arrancó su carrera de aspirante a alcalde con un discurso mucho más amable con la gestión de Colau que el que tuvo su antecesor, Alfred Bosch, a quien la dirección del partido apartó del Ayuntamiento y a cambio le ofreció la consejería de Acción Exterior.

La reunión es importante porque, más allá del tranvía, tanto en ERC como en Barcelona en Comú son conscientes de que para gobernar Barcelona será necesario llegar a pactos estables de Gobierno. Colau siempre ha afirmado que su prioridad son los partidos de izquierdas.