Burriana condena por segunda vez en menos de 24 horas la violación de una menor en Nochevieja

La de este mediodía ha sido la segunda concentración que la localidad castellonense de Burriana, de 35.000 habitantes, ha protagonizado en un margen de apenas 15 horas para condenar el rapto y violación de una menor de 17 años cuando regresaba a casa tras celebrar la Nochevieja en una céntrica carpa de fiestas. Los dos presuntos autores de la agresión sexual siguen detenidos en el cuartel de la Guardia Civil del municipio, a la espera de pasar a disposición judicial. Un trámite que podría demorarse hasta mañana viernes, según han informado a EL PAÍS desde el cuerpo de seguridad.

Más de mil ciudadanos se concentraron ayer por la tarde a las puertas del ayuntamiento convocados por Esquerra Unida y este mediodía 2.500 personas han repetido gesto, y lugar: la plaza Mayor. La misma donde se instaló la carpa que albergó la fiesta de fin de año a la que había acudido la víctima, y tras la que fue abordada y metida en un coche por los presuntos agresores. Todo apunta a que la llevaron después a una vivienda donde se cometió la supuesta agresión. Fuentes cercanas a la investigación han indicado que este jueves estaba previsto realizar un reconocimiento de la casa, al parecer ubicada en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil, en cuyos calabozos permanecen los dos detenidos. Un extremo que no ha sido confirmado por el cuerpo de seguridad, que recuerda que el juzgado de guardia de Vila-real ha decretado el secreto de las actuaciones.

Durante el acto de este mediodía, convocado por la corporación municipal y que ha reunido a 2.500 personas de todas las edades, han podido leerse decenas de pancartas con el lema Ni una menys, Prou de violència contra les dones o Stop masclisme. Frases sumadas a las coreadas ayer por la tarde desde la indignación: No quiero ser valiente, quiero ser libre, Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto, No es no, Lliures i segures o Mi cuerpo no es un campo de batalla.

También se ha procedido a la lectura de un manifiesto, en el que la corporación municipal, en boca de la alcaldesa, Maria Josep Safont, ha incidido en que “lo que hoy nos une aquí es la solidaridad y el apoyo a las personas, las mujeres, que sufren la violencia, y más en concreto, una burrianense que lo ha sufrido tan recientemente. Y con ella estamos todos y todas, y sufrimos todos y todas”.

Otra imagen de la concentración. Ángel Sánchez

“En una sociedad democrática, igualitaria y libre no tienen cabida actos que atacan literalmente la base de nuestra convivencia”, ha añadido.

En el escrito la primera edil ha apelado también al respeto a la intimidad de la víctima y ha pedido “discreción y prudencia con lo que cada uno de nosotros y nosotras manifestamos. Porque precisamente el respeto es lo primero que se rompe cuando se produce un hecho violento como el que hoy condenamos desde Burriana”.

La Guardia Civil detuvo este martes a los dos hombres que presuntamente violaron a una menor de 17 años en Burriana a la que abordaron en la calle cuando regresaba a casa tras la celebración de la Nochevieja, la madrugada del 1 de enero. Le taparon la cabeza y se la llevaron en un coche hasta una vivienda particular, donde al parecer se cometió la agresión. La liberaron horas después. La menor, aturdida, tuvo que pedir ayuda para poder volver a su casa. De allí se fue al hospital más próximo, el de la Plana en la vecina localidad de Vila-real, donde narró lo ocurrido y se activó todo el protocolo. Fue precisamente con motivo de la asistencia a la joven en dicho centro hospitalario cuando se inició la investigación policial, a la que siguió el arresto de los dos hombres.

El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, se ha referido también a los hechos ocurridos en Burriana durante un acto navideño con los medios de comunicación celebrado hoy en Castellón. Los ha tildado de repudiables y ha asegurado que la violencia contra las mujeres es el primer problema que azota a la sociedad actual. Puig ha anunciado que la próxima semana pedirá a los grupos parlamentarios “redoblar” el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y ha apelado, en alusión a Vox, a la necesidad de plantarle cara “a los partidos nuevos de ideas antiguas” y de “combatir juntos las ideas que quieren volver al peor y más negro pasado, a la cultura machista”.