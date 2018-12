Madrid valora iniciar un nuevo proceso para revertir la venta de 1.860 viviendas

Marta Higueras, alcaldesa en funciones, junto a Francisco López, CEO de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. En vídeo, declaraciones de Higueras. AYUNTAMIENTO DE MADRID / VÍDEO: EFE

El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado la sentencia del Tribunal de Cuentas que considera ilegal la venta de más de 1.800 viviendas a fondos buitres durante el mandato de Ana Botella (PP). La Corporación local, presidida por Ahora Madrid, estudia emprender un proceso de nulidad para revertir la operación de compra-venta y recuperar la titularidad de los inmuebles. Los servicios jurídicos municipales estudian también presentar un recurso porque no están satisfechos con la cuantía reclamada a Botella y su equipo, que estiman en 127 millones de euros en lugar de los 25 millones exigidos por el juez.

La primera teniente de alcalde y alcaldesa en funciones, Marta Higueras, ha comparecido en rueda de prensa rodeada por una buena parte de su equipo de Gobierno para escenificar la importancia que confieren al fallo judicial. Higueras, que ha apelado a la “prudencia” porque la sentencia no es firme y ha sido recurrida por Botella, ha afirmado que “el problema de las 1.800 familias afectadas no está resuelto”. Muchas no pueden pagar el nuevo recibo del alquiler de sus viviendas y otras han sido desahuciadas, ha añadido.

A la vista de la sentencia, el Ayuntamiento valora volver a presentar un estudio de nulidad, según Higueras. Ya intentó revertir la compra y recuperar la titularidad de las viviendas en un proceso anterior que se archivó después de que la Comunidad de Madrid presentase un informe vinculante que obligaba a suspenderlo.

El consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Francisco López Barquero, ha subrayado la “contundencia” de la sentencia, que condena las “decisiones ilegales y gravemente negligentes” del anterior equipo de Gobierno. Como ha explicado, de las viviendas que se vendieron a fondos buitres 1.208 estaban en régimen de alquiler puro y 652 con opción a compra. Fruto del cambio de propiedad de las viviendas y de las subidas del alquiler, “muchas familias no han podido ejercer ese derecho a compra y han tenido que abandonarlas”, ha recordado López. Higueras ha asegurado a esas familias que “el Ayuntamiento va a seguir trabajando por el derecho a la vivienda”.

La alcaldesa en funciones ha subrayado que "la venta de viviendas no fue ilegal pero sí cómo se hizo la venta, sin publicidad ni concurrencia, fue pactado y eso produjo un quebranto patrimonial".

Comisión de investigación

La alcaldesa en funciones ha lamentado que “el partido de la señora [Begoña] Villacís sorprendentemente cambiara el sentido de su voto y decidiese abstenerse” en la comisión de investigación que se creó en el Ayuntamiento sobre la venta de viviendas a fondos buitres. “Espero que reconsideren esta postura y apoyen el proceso penal”, ha afirmado Higueras. Se trata de un proceso judicial iniciado por el PSOE en el que también está personado el Consistorio.

Purificación Causapié ha recordado, en declaraciones a la prensa, que “pese al bloqueo del PP y del apoyo de Ciudadanos, que ha protegido al Partido Popular”, el grupo municipal socialista decidió constituir esa comisión de investigación. La portavoz socialista ha celebrado que el Tribunal de Cuentas haya confirmado que la operación de venta de viviendas supuso un “daño patrimonial a la ciudad” y a “las familias a las que se había quitado el derecho a la vivienda”. El PSOE, ha asegurado, “no va a renunciar a revertir el proceso” y ha recordado la causa penal abierta por su grupo municipal para apoyar a las “familias que están viviendo una situación injusta”.

La portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha considerado tras conocer el fallo que la decisión judicial muestra que "nadie está por encima de la ley". "Quien se salta los controles y malvende unas viviendas lo acaba pagando", ha asegurado ahora la portavoz en declaraciones remitidas a los periodistas, que ha añadido que "fue un procedimiento absolutamente chapucero en el que se malvendió patrimonio de todos los madrileños (...) basándose en recovecos legales".

Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, ha afirmado que “no deben formalizarse ventas de vivienda pública a fondos de inversión”. "Esperaremos a que exista sentencia firme; entonces valoraremos y emitiremos una opinión", ha apuntado en todo caso, y ha recordado que "en un caso parecido de la Comunidad de Madrid se determinó por parte de la justicia que el procedimiento había sido legal", informa EFE. "En cualquier caso, termine como termine el procedimiento, no hablamos en ningún caso de un asunto que tenga que ver con la corrupción, sino de una tramitación administrativa bien o mal hecha", ha añadido el presidente regional.

