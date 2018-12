Julia Sevilla, precursora del feminismo constitucional

"Apostar por las mujeres no es ir contra nadie, es defender los derechos del 50% de la población. Y siempre existe el peligro de que se puedan perder". Así es Julia Sevilla, la profesora honorífica del departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València (UV), que este lunes le ha concedido su Medalla en un homenaje celebrado en el Paraninfo de La Nau. Con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha pronunciado la laudatio; la rectora de la UV, Mavi Mestre; el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente del Parlamento, Enric Morera, entre otros representantes de la sociedad valenciana, Sevilla ha defendido la educación en igualdad y los principios del feminismo.

Para la rectora de UV, la fundadora y presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de la Comunidad Valenciana, y de la Red feminista de Derecho Constitucional, es una mujer pionera, luchadora y comprometida, además de una "destacada docente e investigadora y una gran profesional del derecho que desde las Cortes Valencianas y desde la Sindicatura de Greuges ha contribuido al desarrollo legislativo y a la preservación de los derechos de las valencianas y valencianos".

Mestre ha animado a todas las mujeres presentes en el acto a imitar a Sevilla y reivindicar el lugar que corresponde a las mujeres en la sociedad. "Animo a todas las mujeres a dar un paso adelante para asumir responsabilidades, para romper techos de cristal como hicieron muchas mujeres a lo largo de nuestra historia reciente", ha indicado, recordando a Olimpia Arozena, una de las primeras mujeres universitarias de toda España, primera mujer doctora y profesora por la Universitat de València, apartada de la docencia por la dictadura franquista.

Julia ha sabido, desde el ámbito académico, pero también con el activismo ciudadano, colmar de sentido la letra constitucional relativa a la igualdad y manifestada como valor, como derecho y como principio, recogidos en la Carta Magna", ha apuntado la vicepresidenta.

"Me faltan palabras, después de tantas como he dicho, para expresar la emoción que he vivido al ver llegar una mujer al Rectorado, de una mujer como Mavi. Romper una imagen en lo simbólico del poder en una institución tan importante para la formación ciudadana", ha manifestado Sevilla.