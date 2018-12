Metrovalencia pone en marcha su servicio nocturno en fin de semana

El nuevo servicio nocturno de Metrovalencia, que funcionará viernes, sábados y vísperas de festivos, entra en funcionamiento hoy, 14 de diciembre, en Valencia y su área metropolitana. Los trenes circularán hasta las dos y media de la madrugada. La ampliación horaria coincide con los paros convocados por los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en protesta por la negociación del convenio.

FGV ha reforzado el turno de madrugada con 47 nuevos trabajadores. Según la consejera de Obras Públicas, María José Salvador, a partir del mes de febrero de 2019 se aumentará la frecuencia de paso de las líneas de metro y tranvía durante la noche. De momento, la compañía de transporte ha previsto para este sábado una jornada de tornos abiertos, en la que los usuarios no pagarán billete.

Metrovalencia prolongará en diciembre su hora de cierre los días 14, 15, 21, 22, 28, 29 y 31, excepto en Nochebuena, en la que el servicio se reducirá a última hora como todos los años. En Nochevieja se ofrecerá servicio ininterrumpido durante toda la noche hasta enlazar con el servicio de la mañana del 1 de enero.

A partir del 14 de diciembre, el servicio nocturno ofrecerá líneas de metro por València y el área metropolitana con una frecuencia de paso entre 20 y 30 minutos por el centro de la ciudad, a partir del último servicio habitual antes de medianoche, en aquellos tramos en dirección a Aeroport, Torrent, Torrent Avinguda y Marítim-Serrería.

Los trenes circularán cada 60 minutos en dirección a las estaciones de Seminari (Montcada), Paterna y Alboraia. Los últimos trenes tendrán su final de destino en Picassent, Bétera, Llíria, Rafelbunyol y Riba-roja del Túria.

Los últimos pasos por el centro de la ciudad de València, tomando como referencia la estación de Angel Guimerà, en la que confluyen las Líneas 1, 2, 3, 5 y 9, tendrán lugar en torno a las 2.30 horas.

En las líneas tranviarias, los trenes circularán con intervalos de paso de 60 minutos en todas las líneas, teniendo en cuenta que en la L4 el trayecto es entre Doctor Lluch y Vicente Andrés Estellés. Los últimos pasos por la parada de Benimaclet hacia los diferentes destinos tendrán lugar en torno a las 2.30 horas.

Más frecuencia en febrero

Las mejoras previstas para el primer trimestre de 2019 contemplan que circularán trenes por València y el área metropolitana con más frecuencia, cada 10 y 20 minutos por el centro de la ciudad a partir del último servicio habitual antes de medianoche en aquellos tramos en dirección a Aeroport, Torrent, Torrent Avinguda, Alboraia y Marítim-Serrería.

Cada 40 minutos los trenes circularán en dirección a las estaciones de Seminari y Paterna, y cada 80 minutos en dirección a Picassent, Bétera, Llíria, Rafelbunyol y Riba-roja de Túria. Los últimos pasos por el centro de la ciudad de València, en la estación de Angel Guimerà, hacia los diferentes destinos tendrán lugar en torno a las 2.30 horas.

La Generalitat demuestra, ha dicho Salvador, su "firme apuesta por el transporte público para mejorar la movilidad del área metropolitana de València" y para que "las personas consumidoras de ocio nocturno puedan disfrutar en condiciones de seguridad de la noche valenciana".

El servicio se pone en marcha con los fondos recibidos por la Autoridad del Transporte Metropolitano, a la que se han transferido 10 millones de euros, a repartir con el Ayuntamiento de València y Paterna. Para 2019, espera que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinen los 38 millones que la Generalitat lleva tiempo reivindicando y poder mejorar no solo el servicio nocturno, sino también el diurno, ha apuntado.

La consejera pone en valor el "esfuerzo conjunto" que se ha hecho para dotar a la plantilla de convenio colectivo en 2016, tras años sin él; y ha expresado su solidaridad con los trabajadores tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sufrido con el anterior Gobierno de la Generalitat y con la "injusticia" de una bajada salarial del 10%.

No obstante, ha querido dejar claro que ya les trasladó que la recuperación de ese 10% de salario perdido es "imposible" en estos momentos mientras no se cambie la Ley de Estabilidad Presupuestaria del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque si no incurriría en "fraude de ley". También ha aprovechado para recordad que FGV ha sido la "segunda empresa pública más beneficiada" --por detrás del IVASS-- de la distribución del 0,2% de incremento de la masa salarial adicional de la Generalitat para 2018, consignada por los Presupuestos Generales del Estado (PGE).