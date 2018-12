Manuel Valls propone crear la figura del presidente de una “gran Barcelona”

Manuel Valls presentó este jueves en sociedad las líneas maestras y la imagen de su candidatura al Ayuntamiento de Barcelona. Una de las propuestas detalladas fue la creación de un gobierno supramunicipal para la “gran Barcelona”. “Vamos a avanzar hacia la asunción de competencias más potentes, respetando a todas las ciudades, pero con un objetivo claro de una nueva gobernanza donde el alcalde, o presidente metropolitano de Barcelona, sea elegido por los ciudadanos”, dijo Valls. La idea es la integración política de los municipios metropolitanos en consonancia con el “viejo debate de una gran ciudad Estado. Han de caer murallas.”

Unas 500 personas acudieron al acto. Destacaban el abogado Emilio Cuatrecasas o la pareja de Valls, la empresaria Susana Gallardo. También estuvo presente el exministro de sanidad francés, y amigo de Valls, Jean Marie Le Guen. Valls contó con el primer apoyo político más allá de Ciudadanos, el de Eva Parera, miembro de Units per Avançar, partido heredero de la extinta Unió. Parera no aclaró si formaría parte del equipo de Valls. Units per Avançar es socio del PSC en el parlamento catalán. Entre los asistentes también estuvo representada Lliures, formación de antiguos miembros de CiU presidida por Antoni Fernàndez Teixidó.

La oposición de Valls a cualquier tipo de acuerdo de Ciudadanos con Vox en Andalucía ha creado una polémica que ambas partes se aprestaron a negar. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguró que Valls cuenta con “el absoluto apoyo” de su partido. El candidato explicó que mucha gente le pregunta si no tiene “un problema con Ciudadanos”, a lo que Valls responde, según su relato: “Tengo la suerte de contar con una de las grandes figuras de la política española, y que ha plantado cara, Inés Arrimadas. Compartimos que hay gente que nos dice que volvamos a casa, y nosotros les decimos que nuestra casa es Barcelona”.

Valls fue crítico con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y con la alcaldesa, Ada Colau, a quienes acusó de degradar la ciudad y su prestigio: “Denuncio la coincidencia política y táctica del nacionalismo radical y del populismo municipal”. El futuro candidato reiteró su apuesta por crecer en edificios de altura y por la economía verde. Valls denunció que la mala gestión de Colau ha hecho que “Barcelona ejerza un efecto llamada perverso en todo el Mediterráneo”, e insistió en que aumentará la plantilla de la Guardia Urbana en hasta 1.500 agentes. También destacó que apuesta por una colaboración estrecha con Madrid, y consideró que la Constitución debería reconocer la doble capitalidad.