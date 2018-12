África en camión es lo mejor para una decepción amorosa

¿Le han dejado? No le de más vueltas, recomienda el gran viajero Paco Nadal, y embárquese en un buen viaje. Mejor no se vaya solo a Venecia (en cambio un magnífico destino, fuera de temporada por supuesto, para parejas muy enamoradas) y apúntese a viajar por África en un camión todoterreno comunitario con un grupo de personas que no se conocen entre ellas. Otras opciones son la flotilla, lo mismo del camión, pero en barco, en la costa turca; o Cuba, que nunca falla, dice Nadal, para olvidarte de una vez por todas de tu ex pareja.

Las recomendaciones de viajes para olvidar una decepción amorosa son solo uno de los apartados de El viaje perfecto para ti y tus circunstancias (GeoPlaneta), un libro que incluye otros capítulos dedicados a indicar los mejores viajes Para superestresados que necesitan desconectar, Para mujeres solas, Para mochileros, Para disfrutar de la fauna, Para prejubilados con ganas de marcha e incluso Para quienes creen que África está llena de peligros y Para disparatadamente ricos, entre otros. Para la crisis de los cuarenta, Paco recomienda dormir con hipopótamos en el Okavango, que ya es plan.

El libro, como se ve, es una delicia y un estupendo paseo por el mundo de la mano de Paco Nadal, ese hombre que, cómo dice Javier Reverte en el prólogo, lleva en sus zapatos suelas de viento y al que para emularlo en sus viajes necesitarías varias vidas. En el simpatiquísimo volumen, con 330 recomendaciones, nos enteramos de los nejores lugares para ver tigres de Bengala o pingüinos, y también de cosas personales del viajero Paco como que su lugar fetiche, su Shangri-La, es El Nido del Tigre en Bután (Para quienes viajan buscando el sentido de la vida) o que está perdidamente enamorado del Uadi Rum (Para amantes de la naturaleza).

El libro lo presentó ayer en B the travel brand Xperience en Barcelona el autor en una divertida conversación junto al profesor y viajero Santiago Tejedor en la que Nadal dijo cosas como que viajando es como más te muestras tal y como eres, o que no hay que estigmatizar el turismo. Él y Tejedor coincidieron en que el mejor lugar para enviar a tu suegra (un apartado que falta en el libro) es la tan actual isla Centinela... con billete solo de ida.