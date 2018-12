Iceta: “No hay motivo para aplicar el 155”

El día después de que el Gobierno central haya enviado tres cartas a la Generalitat reprochando la “dejación de funciones” de los Mossos en las diferentes acciones de los Comités de la Defensa de la República (CDR) este fin de semana, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que estas misivas son "necesarias" para advertir al Govern de Quim Torra que si no ejerce sus competencias en seguridad, lo hará La Moncloa. "El Gobierno central lo que hace es recordarle a la Generalitat sus obligaciones, y si no lo hace, él lo hará", ha incidido Iceta.

Con todo, el líder de los socialistas catalanes descarta que ello suponga una intervención de la autonomía, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "No hay motivo para aplicar el 155. Ese artículo está pensado para aquellas situaciones en que hay una rotura de la legalidad". Iceta también ha descartado, por ahora, una intervención de los Mossos y asegura que primero hay que esperar a las explicaciones que dé la Generalitat sobre la falta de actuación de la policía catalana el pasado sábado, después de que los CDR mantuvieran cortada la AP-7 en L'Ampolla (Tarragona) durante 15 horas, o el domingo cuando los activistas levantaron las barreras de media decena de peajes durante tres horas, en plena operación retorno.

Iceta se ha mostrado seguro de que hubo una orden política para que los Mossos no actuaran en estas dos protestas, que tuvieron lugar después de las cargas policiales contra protestas de los CDR el jueves en Girona y Terrassa. "Las cargas aconsejaron a la dirección política de los Mossos no actuar", ha considerado Iceta, que ha recordado que tras los sucesos del jueves el propio presidente Quim Torra dio un ultimátum al consejero de Interior, Miquel Buch, para realizar cambios en la cúpula de los Mossos, una orden que este finalmente no ha ejecutado.

Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha amagado con enviar a la policía nacional para garantizar la seguridad con vistas a la celebración del Consejo de Ministros el próximo 21 de diciembre en Barcelona y en previsión de las protestas que están organizando, entre ellas los cortes de las principales carreteras catalanas. Iceta ha considerado que ello no es motivo para anular la reunión ministerial. "No poder organizarlo sería una noticia nefasta para una ciudad como Barcelona. ¿Qué mensaje estaríamos dando? No vengáis porque aquí hay lio", ha zanjado el líder del PSC.