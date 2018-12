Freno al ruido en el barrio valenciano de El Carme

Los vecinos del barrio de El Carme, en València, llevan años peleando contra el ruido. Después de ocho años de espera -un tribunal se pronunció entonces a su favor-, el Ayuntamiento de la capital culmina este mes la declaración de este céntrico enclave, habitual del ocio nocturno, como zona acústicamente saturada, con medidas que limitarán el ruido.

El expediente sobre la zona acústicamente saturada de El Carme y calles adyacentes, donde están incluidas también las vías de Pilar, El Mercat, La Seu y La Xerea, ha llegado tras un acuerdo histórico para el barrio "que pondrá fin a la contaminación acústica que han sufrido los residentes de esta zona durante años", ha declarado este lunes la concejal de Medio Ambiente, Pilar Soriano.

El documento ha superado los trámites previos para su aprobación definitiva, por lo que pasará el jueves por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y luego irá al pleno de diciembre.

Las medidas para rebajar el número de decibelios que padecen los vecinos incluye el cierre de las terrazas media hora antes; es decir, de 09:00 a 00:30 horas, aunque entre el 1 de marzo y el 31 de octubre, los viernes, sábados y vigilias de festivos, se ampliará el horario hasta la una de la madrugada. Otros periodos excepcionales serán las Fallas, Nochebuena, Fin de año, Año Nuevo o Reyes.

No se autorizarán nuevas zonas de mesas y sillas en espacios peatonales pues el Consistorio estima que el barrio no puede absorber más y el Consistorio impulsará además un censo de viviendas turísticas para actuar contra las que no cumplan la normativa. No se autorizarán las charangas, "otro punto que los vecinos nos han pedido introducir y que hemos considerado a incorporarlo al documento definitivo", ha dicho Soriano.

El horario de cierre de las discotecas será, las noches de domingo a jueves, hasta las 03:30h, mientras que las veladas de viernes, sábado y vigilias de festivo, será hasta las 04:30 horas. Se exceptúan también los supuestos anteriores.

La zona ZAS del Carmen está en vigor desde 2010 con medidas cautelares, a la espera de concretar las definitivas, que ocho años después, se han pactado entre todos los agentes implicados. El nuevo documento es más restrictivo que el que estaba en vigor y satisface en gran parte las demandas vecinales.

Soriano ha recordado otras medidas acordadas por el Gobierno local para aminorar las molestias a los vecinos. El mapa estratégico del ruido de València, que mide la contaminación acústica que produce el tráfico rodado en la ciudad, ya registró en el eje de la calle Serranos, en pleno Carme, una disminución de la contaminación acústica contrastable, al pasar de entre 65 a 70 decibelios -en horario diurno-, considerado nivel naranja, a un nivel sonoro menor de 55 decibelios.

"Esto nos confirma que las medidas de movilidad sostenible aplicadas en el Carmen han sido muy efectivas para la disminución de la contaminación acústica; de forma que el problema actual no es el paso de coches, sino el horario de las terrazas", ha puntualizado Soriano.