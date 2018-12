El lotero de la Bruixa d’Or: “Lo que hagan Caixabank y Sabadell sería motivo para volver”

A la superstición no hay quien la pare. Hace un año, La Bruixa d’Or, la administración de lotería más famosa de Cataluña, trasladó su sede social desde Sort hasta Navarra y Madrid. El motivo: las amenazas y los anuncios de boicot que se lanzaron contra el lotero Xavier Gabriel al identificarlo como independentista. Para demostrar que no era lo era, La Bruixa d’Or cambió su sede social, y se sumó a las más de 2.500 empresas que se fueron en 2017 como respuesta a la crisis política. Gabriel tampoco teme ahora que haya un boicot contrario, el independentista, y afirma que este año se superarán en un 5% las ventas del año anterior. Las colas para fregar el décimo en la nariz de la bruja que hay en el local de Sort, explica, no han dejado de crecer: de esa nariz han salido muchos premios en Navidad y en el Niño.

“Lo del año pasado fue una jugada de amenazas de muerte y similares, todo por vender un producto nacional que repercute con gran éxito en toda la provincia: infinidad de coches, motos y autocares vienen en busca de la mejor lotería del mundo, la nuestra”, escribe Gabriel en un correo electrónico. Prefiere no hablar por teléfono o en persona porque en los últimos doce meses ha pasado por graves problemas de salud y está de baja. “Tengo que descansar y recuperarme, pero no he perdido las ganas de trabajar”, afirma. En este tiempo, Gabriel ha actualizado la web de La Bruixa d'Or, ha creado una aplicación móvil y ha escrito El gran libro de la inspiración.

El lotero zanjó rápidamente la polémica al trasladar su sede social, una decisión en la que hoy se reafirma: “Siempre hemos sido españoles y así seguiremos, aunque como es natural amemos y queramos lo mejor para Cataluña”. La decisión de volver a trasladar la sede a Sort la supedita a dos condicionantes: “Lo que hagan Caixabank y Banc de Sabadell sería motivo para volver, pero si vuelvo a sufrir boicot o amenazas, ni de broma”. La Bruixa d'Or imprime imagen y carácter en un municipio de montaña de 2.000 habitantes: buena parte de los negocios aprovechan el atractivo del turismo que va a comprar lotería. En esta Administración, que se fundó en 1993 después de que Gabriel cerrase su empresa de deportes de aventura, llegó el primer premio del sorteo de El Niño un año después, y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos. Con todo, Gabriel también tiene sus detractores, fruto de la extravagancia de alguno de sus proyectos —Gabriel quería poner el nombre de su empresa en letras grandes en la montaña, al estilo de Hollywood— y de las irregularidades en el cierre de su primera empresa que los vecinos denuncian, pero él niega.

A pesar de todo lo ocurrido, nada de esto ha influido en la venta de lotería, según afirma el lotero. “Por mi enfermedad, hemos cerrado los fines de semana, pero con las redes sociales y aplicaciones creo que satisfacemos a nuestros amigos y clientes. Además, los constitucionalistas nos están ayudando mucho y mucho”.