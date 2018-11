El Festival de Cine de Cartagena cumple 47 años con más de 70 proyecciones y actividades

Un año más, y ya son 47, Cartagena se llenará de cine a finales de noviembre gracias a su festival internacional, el FICC, que este año estará marcado por el cambio de su sede principal del Nuevo Teatro Circo al auditorio El Batel. En él se proyectarán del 25 de noviembre al 1 de diciembre una docena de largometrajes internacionales que componen la sección oficial. Además, se podrán ver cortos y documentales y participar en talleres y conferencias hasta completar más de 70 actividades en una semana.

La programación la abrirá el 25 de noviembre la cinta islandesa La mujer de la montaña, dirigida por el multipremiado Benedikt Erlingsson y nominada al Gran Premio del Jurado del festival de cine de Cannes en 2018. La película es un canto a la protección del medio ambiente protagonizado por Halldóra Geirharðsdóttir, que ganó por este papel el premio a la Mejor Actriz de la Seminci de Valladolid en 2018.



Tras esta proyección, pasarán por El Batel el 26 de noviembre la italiana Noches mágicas, de Paolo Virzi, y la candidata de Bélgica a los Óscar, Girl, de Lucas Dhont, con la que ya ganó el premio de la crítica y el de Mejor Ópera Prima en Cannes y el Premio del Público a la Mejor Película Europea en San Sebastián.



La candidata al Óscar por Colombia Pájaros de verano y la francesa

High light, que se estrenó fuera de concurso en el último festival

de Sitges y ganó el premio de la crítica del Festival de San

Sebastián, en el que también estaba nominada como Mejor Película

componen la programación del día 27. El 28, les tocará el turno a la

producción líbano-francesa Cafarnaúm, que representará al país en

los Óscar y ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes, y a la

estadounidense The misseducation of Cameron Post, elegida Mejor

Película en el festival Sundance y Espiga de Plata ex aequo y Premio

Juventud de la Seminci de Valladolid.



La película sueco-danesa Border, elegida Mejor Película en el

Festival de Los Ángeles, y la danesa The house that Jack built se

proyectarán el 29 de noviembre y la programación se completa el día 30

con Non fiction, del francés Olivier Assayas, y Leto, del ruso

Kirill Serebrennikov.



Para la clausura del FICC, que será el 1 de diciembre, se ha elegido

la película Kursk, del director danés Thomas Vinterberg, que narra

la tragedia del hundimiento del submarino nuclear ruso que le da

nombre a la cinta y la negligencia de la que estuvo rodeada. En la

gala final participará el actor murciano Ginés García Millán, que

recibirá el premio del festival, y se entregarán también los premios

del concurso oficial de cortos. Como en ediciones anteriores,

los cortos a concurso se proyectarán antes de cada sesión de

largometrajes.



Además, en su apuesta por favorecer el cine documental europeo, el

FICC proyectará de manera gratuita en el centro cultural Ramón Alonso

Luzzy los documentales Over the limit, Apuntes para una película de

atracos, Searching for Ingmar Bergman y Desterrando Sand Hill.



Los niños y jóvenes ocuparán también un papel protagonista en este

festival y para ellos se han programado los ciclos Cuento animado”,

para escolares de 6 a 12 años, y Nouvelle Vage, con proyecciones de

cine clásico para adolescentes de 12 a 18 años. En esta ocasión, se

han programado para ellos las películas El bello Sergio, de Claude

Chabrol; Los cuatrocientos golpes, de François Truffaut; Al final

de la escapada, de Jean-Luc Godard, y Cleo de 5 a 7, de Agnes

Varda. Además, estudiantes de cinco institutos de la ciudad han rodado

un total de trece cortometrajes que participarán en el concurso

Jóvenes aFICCionados.



Para aquellos que quieran ser más que meros espectadores, se han

programado también dos talleres: uno de creación de películas en

formato Súper 8 y 16mm y otro sobre cine cooperativo. Además, habrá

unas jornadas sobre cine y civilización, un concierto en la calle a

cargo de grupos locales y otro de bandas sonoras interpretadas por la

Agrupación Musical Sauces de la ciudad.