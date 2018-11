Torra descarta un adelanto electoral como respuesta a la sentencia por el ‘procés’

No habrá adelanto electoral en Cataluña si el Tribunal Supremo condena a los líderes del procés en el juicio que empezará próximamente. En una entrevista al digital 'El Món', el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha finalmente sido claro respecto a ese extremo, después de dejar en varias ocasiones la puerta abierta a esa posibilidad. Torra también ha explicado que espera que la ciudadanía “se organice” para responder a la sentencia y apela a su “sacrificio” y “empoderamiento”.

“Sería irresponsable convocar elecciones, no me lo he planteado nunca, ni en este momento ni cuando lleguen la sentencia del Supremo. Pienso que la solución no pasa por unas elecciones sino por cumplir el mandato que tenemos”, ha dicho Torra. Para el 'president', el juicio contra los políticos presos, por los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden más de 200 años de cárcel por supuestos delitos de rebelión y malversación, ha de ser afrontado como una oportunidad no para defenderse sino de “acusar” al Estado en sus pilares “más débiles democráticamente hablando: la policía, el poder judicial y la monarquía.

Torra, sin embargo, sigue sin revelar cuál será la actitud que tome el Govern ante una eventual sentencia acusatoria y ha insistido en que no la aceptará. “Delante de un hecho tan grave y trascendental como puede ser condenar patriotas porque pusieron unas urnas para expresar la voluntad del pueblo de Cataluña, esperemos que haya una respuesta a la altura”, ha asegurado el ‘president’.

“La respuesta a la sentencia la tenemos que trabajar desde ahora y de manera unitaria”, ha pedido Torra, que ha calificado el hito de la decisión del Supremo a la misma altura que “el reto del 1-O”. “Yo apelo a la esperanza y sacrificio de la ciudadanía. La ciudadanía se ha de organizar, porque somos un pueblo adulto y ya no depende de eso que el presidente de la Generalitat pueda decir”, ha explicado. Y también ha dejado abierta la puerta a que una evenual condena sea el momento para desobeder al Estado de nuevo. “tenemos que ser fieles al Parlament y eso implicaría desobeder al Estado”, ha remachado.