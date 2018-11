Una deconstrucción del gazpacho manchego gana el concurso culinario GMChef

La valenciana Eugenia Lorente, alumna de la escuela de Hostelería de Alicante, se ha proclamado ganadora de la tercera edición del concurso culinario GMchef “Alimenta tu talento” al vencer a sus cinco contrincantes en la final que se celebró este lunes en Mas Marroch de El Celler de Can Roca en Vilablareix (Girona). La joven de 20 años, que cursa primer curso de grado superior de cocina ha recibido como premio un stage con experiencia gastronómica para ella, su mentor y dos acompañantes en el Celler de Can Roca, “una experiencia fantástica que seguro que disfrutaré”, ha asegurado. Además, su escuela recibirá un bono de 1.000 euros para realizar compras en GMcash. Lorente se ha impuesto a sus compañeros con la Tapa: Deconstrucción de gazpacho manchego.

Este concurso culinario, organizado por GMFood, ha tenido en la final de esta tercera edición a seis alumnos de primer año de diversas escuelas de Hostelería, María Eugenia Barberá (Madrid), Magdalena Mas (Mallorca), Eugenia Lorente (Alicante), Juan Gaspar (Sevilla), Arnau Triola (Girona) y Natalia González (Gran Canaria). En el escenario de Mas Marroch, los estudiantes han preparado durante una hora sus tapas de creación original, elaboradas por un mínimo de cuatro productos de la Marca Propia Gourmet, ante un jurado formado por Joan Roca, Erlantz Gorostiza, Xanty Elías, Jesús Terrés y Pere Laymon, CEO de GM FOOD Ibérica.

La receta de Lorente se compone de un praliné de tierra de torta de gazpacho, un canelón como elemento principal, all i oli de ajo negro, puntos verdes, ajo negro setas glaseadas, romero y una teja de miel. Se ha mostrado muy contenta por haber vencido: “He llegado aquí porque me lo he trabajado mucho, he tenido una evolución muy buena y me han reconocido mi trabajo”.

La vencedora, que ha contado con el apoyo de su familia entre el público, tiene como ilusión de futuro ser profesora de cocina. Ya ha cursado los estudios medios de sala y cocina y ahora su voluntad es “avanzar, seguir aprendiendo porque me fascinan tanto la cocina como la sala”. Prefiere la docencia a un restaurante “porque es importante enseñar a los otros lo que yo conozco, porque es necesario formar a la gente para que después den a conocer su talento”.

La segunda clasificada ha sido la madrileña María Eugenia Barbera con una original Croqueta de pad thai, que hará un stage en el restaurante de Dos Estrellas Michelin MB de Martín Berasategui. En tercera posición ha quedado la mallorquina Magdalena Mas, con la tapa Frit de safarnària, y que realizará un stage en el restaurante onubense con una estrella Michelin, Acánthum de Xanty Elias.

Este concurso, que está destinado a alumnos de primer curso de las Escuelas de Hostelería de toda España, ha contado con la participación de 1.080 alumnos de 80 escuelas, de donde han salido los seis finalistas.