Túneles con goteras que no tienen solución y provocan atascos

La semana arrancó con 13 tramos de ocho túneles cerrados y un gran atasco en la ciudad. Termina con 10 cortes en cinco pasos subterráneos de los considerados clave para la circulación. Cuatro de ellos están cortados por obras. El resto, para arreglar filtraciones de agua, una incidencia que empieza a ser muy cotidiana para los madrileños cuando llueve. En el último año nueve infraestructuras subterráneas (el 9% de las 99 que hay) han requerido distintos grados de intervención. ¿Qué pasa con las goteras de los túneles de Madrid? ¿Tienen solución?

“La mayoría de los túneles está bien pero la aparición de filtraciones es habitual”, asegura el Ayuntamiento. Su problema no son solo las goteras. La cuestión es determinar quién es el culpable de su aparición y reincidencia y quién se hace cargo de ellas. No piensa lo mismo la oposición, que aprovecha los cortes para cargar contra la gestión del Ayuntamiento de Manuela Carmena. “¿Cómo una ciudad con 1.000 millones de superávit no mantiene sus túneles?”, denunció el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida.

El estado de los túneles Azca. Están cerrados por obras los ramales de entrada y salida en Raimundo Fernández Villaverde, cuya finalización está prevista para esta semana. Es uno de los más complicados por la complejidad y la antigüedad de las redes de saneamiento que tiene encima. Presenta además cortes por filtraciones en la entrada de los niveles -1 y -2 y en el ramal de salida del nivel -1 en Agustín de Betancourt. También están cortados, en el nivel -1, el carril izquierdo entre los puntos kilométricos 560 a 580 y en el derecho entre el 500 y el 560. María de Molina. Cortado por obras el ramal de entrada por la calle Velázquez. Pío XII. Cerrado por obras el carril derecho en la M-30 hasta la salida por la avenida de Burgos. Sor Ángela de la Cruz. Tiene dos tramos cortados, uno por obras (carril derecho en Villaamil) y otro por filtraciones (carril derecho entre los punto kilométrico 0 y 560 en el Paseo de la Castellana). Sinesio Delgado. Corte en el carril derecho por filtraciones hasta el punto kilométrico 620 en el Paseo de la Castellana.

“Hemos resuelto problemas en los túneles, pero no es suficiente”, reconoce José Luis Infanzón. El director general de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento admite que “hacen falta proyectos de más envergadura” para ponerlos a punto, pero señala problemas burocráticos para acometerlos por el contrato integral que tiene firmado con Dragados desde 2014.

“Vamos a intentar que todas las incidencias estén resueltas antes de fin de año, pero no puedo asegurar que no aparezcan nuevas filtraciones”, admite el director general sobre los cinco túneles que permanecen con cortes. “A veces, se hacen operaciones de reparación y se abren de manera apresurada, por la necesidad de abrirlos al tráfico”, señala Infanzón, que reconoce que en una casa no se daría la obra por terminada hasta que estuviese completamente impermeabilizada. En los túneles de Madrid, insiste, el arreglo no es fácil ni desde el punto de vista técnico –”además, sería largo y costoso”– ni desde el administrativo.

Concesión administrativa

Según el Ayuntamiento, el problema de base de las galerías es que no han recibido el mantenimiento adecuado para su conservación, ni durante la concesión administrativa a la constructora Dragados, que forma parte del Grupo ACS, ni en los años anteriores. “Los túneles de la ciudad son técnicamente muy conocidos, son infraestructuras que están muy consolidadas y se hicieron bien y el terreno de Madrid es resistente”, afirma Lola Ortiz, decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. La experta opina que los cierres constantes están ocasionados por el modelo de mantenimiento: “La sensación es que es correctivo, y no preventivo. Atacan los problemas cuando aparecen con la lluvia”.

Fuentes de la empresa que preside Florentino Pérez aseguran que la causa de las filtraciones son fallos de estructura, y no la falta de mantenimiento. “Podemos debatir durante meses sobre si tienen defectos de construcción. Las infraestructuras pueden tener fallos de diseño, de construcción y de mantenimiento; si tienen los tres, es un desastre”, dice Infanzón, que reconoce, sin embargo, que sí han detectado algunos defectos de construcción. “No queremos culpabilizar a nadie. La responsabilidad es nuestra y con los medios que tenemos, intentamos solucionarlo lo mejor posible”, añade.

Dragados y el Ayuntamiento tuvieron un encontronazo a principios de año. La corporación local expedientó a la empresa con 900.000 euros, la acusó de negligencia en el mantenimiento de los túneles, y trató de “rescatar temporalmente” la concesión para acometer obras. La concesionaria recurrió a los tribunales, que le dieron la razón y paralizaron la medida. Las relaciones ahora se han reconducido y Dragados, según la Corporación local, está colaborando para mejorar la situación. Mientras tanto, el problema, según Infanzón, es que el contrato que el Gobierno municipal de Ana Botella firmó con Dragados en 2014, está dimensionado para una época de crisis y el presupuesto que tiene asignado es insuficiente para acometer los trabajos que requieren.

Entre 2014 y 2022 la constructora tiene la concesión administrativa para conservar los 122 túneles –99 de ellos para vehículos– que la atraviesan por abajo y los puentes. Con un canon anual de 46 millones al año (que en los primeros años fue menor), debe garantizar el mantenimiento cotidiano y realizar proyectos complementarios para labores de reposición. Todo lo que se salga del ese presupuesto, no lo asume. Y, jurídicamene, el Ayuntamiento tampoco puede hacerlo en paralelo, según el director general. Conclusión: si hay goteras seguirán cerrándose los túneles.

"El lunes fue una catástrofe" El director general de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento, José Luis Infanzón, reconoce que "el lunes fue una catástrofe" para el tráfico madrileño, pero explica que el cierre los túneles, que contribuyó al atasco masivo, no solo tiene que ver con las filtraciones, sino con el protocolo de seguridad vial. "Cerramos y abrimos con la mayor celeridad posible, pero hasta que no cae la lluvia, la filtración no se detecta", añade Infanzón. En un paso subterráneo el asfalto no se moja y el agarre es menor, porque se acumula una arenilla que con el agua, genera una pátina deslizante que es peligrosa sobre todo para las motos. "Ahora somos más estrictos con el protocolo de seguridad, antes no se cortaban tanto", explica Rafael Morán, subdirector general de agentes de movilidad.

