Condenados siete empleados bancarios en la estafa de Las 5 Jotas

Con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, la justicia ha cerrado el proceso contra 11 empleados de cuatro entidades bancarias abierto hace una década como cómplices necesarios en la mayor trama económica descubierta en Galicia en torno a la empresa Las 5 Jotas, por estafar a la Hacienda pública 150 millones en facturas falsas. El juzgado penal número 1 de Vigo ha condenado a siete de los acusados a penas de entre nueve y 18 meses de prisión por cometer un delito continuado de falsedad en documento mercantil, mientras cuatro de ellos han quedado absueltos.

Entre los condenados están dos exdirectivos y una empleada de una sucursal de La Caixa, así como el exdirector y la exinterventora de una oficina del BBVA. La jueza también condena por el mismo delito a un año y medio de prisión al entonces director y al interventor de una oficina del Banco de Galicia. El fallo, contra el que cabe recurso de casación, también impone una pena de seis meses de prisión para José Manuel Costas, el cerebro de la estafa y administrador del grupo de carpintería Las 5 Jotas, que acumula tantas condenas como juicios se han celebrado en los últimos cinco años después de abrirse más de noventa piezas separadas de la causa matriz. Costas, que se fugó durante casi dos años hasta que fue detenido en junio pasado en Portugal, solo cumplirá seis años de cárcel, el triple de la condena más alta.

En esta causa se sentaron en el banquillo 11 acusados que entre 2007 y 2011 ocupaban puestos de máxima responsabilidad en las citadas entidades bancarias, así como empleados de segundo y tercer nivel para los que el fiscal solicitaba condenas de dos años y nueve meses de prisión. El fallo considera probado que tanto los empleados de La Caixa, como los del BBVA y los del Banco de Galicia realizaron operaciones bancarias irregulares y permitieron al administrador del grupo 5 Jotas abrir cuentas a nombre de otras personas sin el conocimiento o consentimiento de éstas.

Quedó probado que José Manuel Costas falseaba las firmas de los titulares de las cuentas y realizaba sin control o supervisión de los bancos movimientos de ingreso y reintegro de grandes sumas de dinero, incluyendo cheques y pagarés, en todas las oficinas, salvo en el caso de la sucursal de Banesto, donde las cantidades eran muy inferiores.

Los tres empleados de La Caixa y los dos del BBVA admitieron los hechos en el juicio, y el tribunal, siguiendo la petición del Ministerio Fiscal, los ha condenado a nueve meses de prisión y el pago de una multa de 1.080 euros. La sentencia no ha dado credibilidad a la versión que dieron los empleados del ya desaparecido Banco de Galicia, salvo uno de ellos que fue absuelto porque no trabajaba en la sucursal en el momento de los hechos. Todos afirmaron que no tenían conocimiento de las operaciones irregulares que realizaba José Manuel Costas.

Por ello, ha condenado al director y al interventor de la entidad a la pena de un año y medio de prisión, al pago de multas de 2.100 euros, y la inhabilitación para el ejercicio de actividad relacionada con la banca durante el tiempo de la condena. Finalmente, el juzgado de lo penal declara la absolución de tres empleadas de una sucursal de Banesto, así como de otro del Banco de Galicia, porque ha quedado acreditado que no trabajaban en la oficina investigada cuando se cometieron los delitos.