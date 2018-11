El Govern descarta la aprobación de sus Presupuestos antes de diciembre

El Govern no tira la toalla en la aprobación de sus Presupuestos pero descarta que vean la luz antes de diciembre, cuando termina el periodo ordinario de sesiones del Parlament. La portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, ha aceptado este martes que posiblemente tenga que hacer una prórroga técnica de las cuentas “unas semanas” de cara a poder cerrar los pactos. Los comunes y la CUP ­­–que ya se ha desmarcado- son los socios preferentes de un Govern que insiste en no apoyar el Presupuesto General del Estado pero no descarta que el independentismo vote propuestas puntuales en el Congreso.

Dentro del Govern no han sentado bien las peticiones de los comunes, con la alcaldesa Ada Colau a la cabeza. Esta mañana, en una entrevista en Catalunya Ràdio, Colau ha vuelto a insistir en priorizar la urgencia de aprobar unas cuentas más sociales sobre la situación de los políticos independentistas en prisión preventiva. “Es propio de otra época que nos pongan a escoger entre lo que es la dignidad y lo que es el Presupuesto”, ha criticado la portavoz.

Con todo, la Generalitat sigue confiada en que logrará aprobar unas cuentas y ve a los comunes atrapados en su discurso sobre la necesidad de tener unas cuentas. “Si los encuentran tan importantes para el Estado no tiene sentido que no lo vean para Cataluña”, ha asegurado Artadi. Fuentes del Ejecutivo catalán creen que sí hay margen para llegar a un posible pacto en el Ayuntamiento de Barcelona, pero todo sigue muy abierto.

Con todo, el calendario de aprobación va atrasado, ha explicado Artadi, y el borrador de cuentas ni siquiera ha pasado por el Consejo Técnico, un órgano que tiene que validar el contenido. También hay algunas magnitudes que el Gobierno central aún no tiene claras y que son fundamentales para garantizar los ingresos. “No hay tiempo material para aprobarlos antes de Navidad y es muy complicado negociar con los grupos parlamentarios cuando las cifras siguen sin cerrar”, ha asegurado la portavoz.

Artadi, que ha insistido en el ‘no’ a los Presupuestos Generales del Estado, sí ha dejado abierta la puerta a apoyos puntuales al Gobierno del PSOE en el Congreso. La portavoz ha asegurado que votar medidas que tanto el PDeCAT como ERC consideren positivas no es de por sí un apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. “. Si hay aspectos en los que coincidimos y consideramos que es una buena política no tendría sentido pararla”, ha asegurado. Sería el caso, por ejemplo, del Real Decreto que aumente el Salario Mínimo Interprofesional.