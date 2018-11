Los organizadores de A Rapa das Bestas de Sabucedo alertan contra un parque eólico

La Asociación A Rapa das Bestas de Sabucedo, encargada de cuidar a los cientos de caballos salvajes que viven en los montes de esta zona de A Estrada (Pontevedra), ha manifestado su oposición al proyecto del parque eólico previsto por la Xunta en Pico Touriñán, entre los ayuntamientos pontevedreses de A Estrada, Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro, y promovido por la sociedad Enel Green Power España. La entidad considera que los ocho molinos que se pretenden levantar afectarán negativamente a su tradición, al entorno medioambiental y al turismo que atrae la fiesta de A Rapa das Bestas que se organiza cada verano. La Dirección Xeral de Enerxía e Minas del Gobierno gallego ya ha otorgado la autorizacion administrativa para su construcción.

El colectivo alerta del impacto que generarán las instalaciones del parque eólico sobre la Fiesta de Interés Turístico Internacional conocida como A Rapa das Bestas, que gira alrededor de la tradición de cortar las crines a los caballos salvajes para luego devolverlos al monte donde viven. El proyecto, añade, "no tiene en cuenta la necesidad de protección del patrimonio vegetal, animal, etnológico y arqueológico existente en la zona afectada", informa Europa Press. Tampoco considera el "alto riesgo de incendios que suponen los parques, tanto en lo relativo a los fuegos generados por las propias turbinas" como por el aparato eléctrico o los rayos "atraídos por los aerogeneradores".

La asociación cree "imprescindible" que las Administraciones protejan los montes que rodean Sabucedo, en el que conviven patrimonios naturales, culturales y etnográficos. La entidad advierte de que si en este entorno se autorizan actuaciones "indiscriminadas que acorten las áreas de pastoreo, que destruyan manantiales, zonas de cría, bebederos y caminos de paso se está atentando contra la propia tradición".

Para los organizadores de A Rapa la instalación contravendría el plan director de la Diputación de Pontevedra para Sabucedo, que recoge que uno de sus objetivos es la mejora de la actividad turística del pueblo y su papel en la dinamización del entorno. La instalación de estos aerogeneradores supondría una "saturación total de la comarca de Tabeirós-Terra de Montes desde el punto de vista paisajístico", considera la asociación, ya que se situaría en una zona que cuenta con el Parque do Couto de San Sebastián, Masgalán-Campo de Coco, parques de la Serra do Candán y de la Serra do Seixo.

Además de advertir sobre las repercusiones "negativas" y "limitantes" para el turismo rural de la comarca de Tabeirós-Terra de Montes, el colectivo subraya el "impacto negativo para la población de animales que viven en estos montes" y censura que el proyecto "no realice ninguna consideración jurídica" sobre los derechos de pastoreo.