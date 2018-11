El Jesucristo revolucionario de Kazantzakis

Selma Ancira viajó diversas veces a Creta para solventar temas de ambientación y el vocabulario popular y los neologismos usados por Nikos Kazantzakis en Cristo de nuevo crucificado; halló alguna solución, que luego ajustó “dependiendo del tejido de la página”, en esos cafés donde aún no dejan acceder a mujeres; y entró en alguna iglesia, si bien en una se encontró con la siguiente pregunta: “¿No tienes nada mejor que hacer en la vida que traducir a Kazantzakis, amorcito?”. Se la soltó un pope y es una demostración del resentimiento que aún le guarda la iglesia ortodoxa al escritor, al cual no excomulgó por la intercesión de la mismísima familia real griega. En cualquier caso, sí impidieron que fuera enterrado en camposanto. También le fue reacio el premio Nobel, en casi una decena de ocasiones. Ancira ve paralelismos biográficos y literarios entre el griego y Tolstoi, al que también ha traducido: “Tolstoi acabó excomulgado por la iglesia ortodoxa y las novelas de Kazantzakis no distan en calidad a Anna Karenina o Guerra y paz”. Lo cierto es que Kazantzakis pervive, ni que sea por el recuerdo de las adaptaciones cinematográficas de sus obras (el Zorba… encarnado por Anthony Quinn; La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese; El que debe morir, de Jules Dassin, para Cristo de nuevo crucificado…). O por su carisma (fue voluntario en las guerra balcánicas; comerciante de madera y minero con un tal Zorbas, combinó budismo con materialismo histórico, quedó marcado por Bergson, Nietzsche y D’Annunzio…). Quizá todo ello explique la aparición, hace menos de un año, de una película biográfica, firmada por Yannis Smaragdis. Con un impactante epígrafe: “A la oscuridad respondes con luz”.