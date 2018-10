“Las frases hechas habituales no ayudan al duelo”

Una de las citas del psicólogo Roberto Álvarez (Caracas, 48 años) la tarde en la que charlamos es un joven cuya madre murió en verano y que ahora ha decidido empezar un tratamiento. Desde hace ocho años, Álvarez trabaja como psicólogo de la Obra Social La Caixa en el Hospital Fundación Instituto San José. Este nuevo paciente se suma a las 2.969 personas que ya han recibido atención para superar la muerte de seres queridos a través de este programa. Cada paciente y cada duelo, explica el experto, es diferente.

¿Por qué decidió especializarse en el duelo?

Por qué para mí hay una triada trágica de la vida: el sufrimiento, la muerte y el duelo.



¿La muerte alguna vez deja de doler?

Nunca. Mientras ames al ser querido siempre lo vas a recordar.



¿Hay preparación posible para superar los duelos que nos toque afrontar?

Preparándote para las pequeñas muertes de la vida. Vivir es el arte de saber morir, saber despegarte de aquellas cosas que no puedes controlar. Venimos a esta vida desnuditos y desnuditos nos vamos.



¿Cómo convivimos actualmente con la muerte?

Desde mi trabajo veo que a nuestra sociedad le cuesta cada vez más perder. Pero hay que entender que el dolor que produce la muerte es la felicidad de toda una vida con esa persona. Cuesta aceptar que no controlamos la vida y cuesta ceder.



¿Cómo se manifiesta esto en la forma física?

La gente tiende a encogerse. Parece como si de alguna manera te hubieras comido al ser querido y quisieras ponerlo ahí afuera.



¿Y en lo psicológico?

Muchas personas creen que el sentimiento que predomina es la tristeza pero realmente veo cada vez más rabia, miedo, indefensión y culpa. En la muerte caben todos los sentimientos.



De las cinco etapas del duelo, ¿cuál es la más complicada de superar para sus pacientes?

La aceptación. Aceptar que esa persona no está y no va a volver.



¿Cada duelo se trata de forma distinta?

Hay tantos duelos como personas en duelo. Cada uno aprende a vivir sin el ser querido de una forma diferente. Hay estudios que dicen que es una experiencia única e irrepetible.



¿Qué no deberíamos hacer nunca cuando damos un pésame?

No ayuda frases hechas: piensa que mejor así, la vida sigue, tienes que ser fuerte, él no quería verte así. Desautorizar al otro hace que las personas se retraigan y se sientan hostiles frente al mundo que no los entiende



¿Qué significa para usted el Día de Todos los Santos?

Es un momento para recordar a las personas que amas y conectar con ellos.



¿Cómo se conecta con un ser querido que ha muerto?

Sintiendo dentro de ti que hay algo que no se ha llevado la muerte, que es el amor. Recomiendo hacerles un homenaje en el cementerio y llevarles unas flores, es una forma de seguir conectado con ellos. Cuando te das cuenta de que la persona no está y tú sigues amando sabes que hay algo más grande qué la muerte y es el amor.



¿Cree en la vida después de la muerte?

Sí, hay personas que creemos que hay otra dimensión espiritual.



¿Ha perdido a algún familiar?

Sí, por muerte física y por separación.



¿A usted también le cuesta entender la muerte?

Me cuesta mucho aceptar que un día voy a dejar de estar , pero lo que más duele es perder a las personas que quiero.



¿Qué canción pondría en su funeral?

Gracias a la vida, de María Dolores Pradera.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram