El PDeCAT avala que la militancia decida antes de enero su encaje en La Crida

David Bonvehí, presidente del PDeCAT, ha ratificado este mediodía que la militancia del partido demócrata será la que decida su encaje en La Crida que ha impulsado Carles Puigdemont y se ha mostrado partidario de alcanzar un acuerdo, sea cual sea la fórmula jurídica, que permita esa alianza. Bonvehí ha expresado su deseo de que esa votación se celebre antes de que La Crida se constituya formalmente el 19 de enero. "Es evidente que tendría que pasar algo muy gordo para no entendernos. No me veo yendo a unas elecciones compitiendo con ellos", ha afirmado.

Tras una reunión de la comisión ejecutiva del PDeCAT, Bonvehí ha celebrado la fundación del nuevo actor político, aunque ha justificado que no asistió al cónclave porque es el presidente del partido y tiene que representar a todos los afiliados. Bonvehí no es, por ahora, fundador de La Crida, a la que ya se han adherido casi 10.000 personas. El partido que impulsa Puigdemont permite la doble militancia y el PDeCAT, no. Esquerra ya ha avisado a los militantes que quieran sumarse al proyecto del expresident que tendrán que elegir pero, de momento, ese no es el caso del PDeCAT. "Nuestros estatutos no permiten la doble militancia pero hasta que no sepamos que será finalmente La Crida no tiene sentido hacer ninguna valoración", ha afirmado.

La lista por Barcelona La Crida no tiene intención de concurrir a las elecciones municipales aunque quizá la excepción sea Barcelona. Ferran Mascarell, promotor del movimiento, quiere concurrir a esos comicios. Bonvehí ha reiterado que el PDeCAT desea que Neus Munté sea la candidata -estuvo en el acto de Manresa- y se mostró dispuesto a sellar una alianza con La Crida. "Hay muchos liderazgos que pueden confluir. Hay otro valor como Quim Forn a quien le pedimos que se integre en las listas", ha recalcado.

De momento, Bonvehí y Miriam Nogueras acudirán esta tarde a la prisión de Lledoners para hablar con los exconsejeros presos como Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn, que hicieron un llamamiento a apoyar el movimiento de Puigdemont. De hecho, los exconsejeros tendrán un papel esencial porque son los que conforman la comisión delegada, conjuntamente con Bonvehí y Nogueras, que será la que tenga que definir el contenido de la pregunta de la consulta. La ponencia política de La Crida no pone objeciones a que sus fundadores tengan doble militancia con otras formaciones y, de hecho, sus promotores aseguran que no preguntan a nadie su procedencia. "La Crida no obligará a nadie a que renuncie a sus carnés", dijo Puigdemont.

"No se les interroga por eso y no podemos saber su filiación", aseguran fuentes de la corriente. Sin embargo, el PDeCAT sostiene que solo unos 150 militantes de su formación se han adherido. No se sabe por tanto su número exacto pero en cualquier caso los que participaron el sábado en la asamblea fundacional de Manresa eran muy relevantes. Entre otros, estaba Xavier Trias, exalcalde de Barcelona; Neus Munté, exconsejera de la Generalitat; Josep Maldonado, exsenador; Miquel Buch, exconsejero de Interior o David Madí, asesor de Artur Mas.