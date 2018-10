Torra avisa de que los catalanes responderán a una condena con la “misma determinación”que el 1-O

Quim Torra, presidente de la Generalitat, ha afirmado este jueves que con la apertura del juicio oral contra 17 políticos y líderes sociales se consuma "una infamia" contra el independentismo. El president ha culpado al Estado de seguir "judicializando" la política en lugar de apostar por la negociación, y ha realizado este diagnóstico de la causa: "No es un juicio contra nueve políticos honestos que dieron la voz al pueblo, sino contra dos millones de catalanes que fueron a votar el 1-O", ha advertido en referencia a los que se enfrentarán probablemente a la pena de rebelión. "Que sepa el Gobierno que los catalanes no aceptaremos otra cosa que no sea la absolución. Y nos enfrentaremos a una sentencia inculpatoria con la determinación del 1-O y la fuerza del 3-O".

Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han salido en tromba para criticar que los políticos encarcelados deban sentarse en el banquillo y han reconocido que son pesimistas respecto a los planes de la Fiscalía, que se inclina por mantener la acusación de rebelión. Sergi Sabrià, presidente del Grupo Republicano en el Parlament, ha calificado la vista de "vergüenza democrática", y Eduard Pujol, portavoz de JxC, ha apuntado que lo que les "sonroja" es que haya gente "inocente" que esté en prisión desde el 2 de noviembre de 2017. "Si no hay delito, no hay condena. Ni rebaja, porque sería una vergüenza", ha afirmado en alusión que no ven posible un pacto final para reducir la condena.

En declaraciones en los pasillos del Parlament, donde se celebra este jueves la sesión plenaria, los dos portavoces han coincidido en acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de caer en una contradicción cuando defiende la separación de poderes y que, por tanto, no puede dar instrucciones a la Fiscalía para que retire las acusaciones. A su juicio, la vicepresidenta Carmen Calvo se ha adelantado cuando ha dicho, antes de conocerse que se señalaba juicio oral, que las acusaciones de la Abogacía del Estado se conocerían en torno al día dos. "Estas coincidencias no avalan la separación de poderes", ha abundado Pujol, que ha lamentado que vaya a conocerse la petición fiscal justo en el primer aniversario de que los consejeros entraran en la cárcel.

Los partidos independentistas afirman que Calvo ha delatado la falta de separación de poderes al afirmar que las calificaciones serían el día 2. "Vemos cómo interfieren en el calendario judicial aquellos que dicen que no pueden hacer nada para evitar el juicio", ha insistido Sabrià que ha recriminado a los socialistas haber hecho un cambio respecto al PP en "palabras", pero no en "hechos". "No esperamos nada bueno de los escritos de acusación". Esquerra ha insistido en las últimas semanas que bajo ningún concepto apoyarán los Presupuestos de Pedro Sánchez si no hay un cambio de actitud o gestos con los presos. "No intercambiaremos partidas por derechos, ni presupuestos por dignidad", afirmó este miércoles en el Congreso el diputado de ERC Joan Tardà.