La puesta en marcha de Madrid Central divide al PSOE

La posibilidad de paralizar la puesta en marcha de Madrid Central, el plan con el que el Ayuntamiento de la capital quiere luchar contra la contaminación restringiendo el tráfico en la almendra central desde el 30 de noviembre, ha dividido en dos al PSOE de Madrid. Mientras que los socialistas del Ayuntamiento han votado este jueves en contra de una iniciativa del PP para posponer la medida, el secretario general de su partido, José Manuel Franco, ha declarado en la Asamblea que estaría a favor de hacerlo. “Si con un retraso (de Madrid Central) se soluciona el problema en los términos que he comentado, bienvenido sea el retraso”, ha dicho en los pasillos de la Cámara regional.

Los concejales socialistas y el máximo responsable del partido coinciden en el análisis de fondo. Creen que es necesario que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid dialoguen sobre el plan, se coordinen, y eviten un caos circulatorio en plena Navidad reforzando el transporte público. Piden que se informe más y mejor a los ciudadanos, además de trabajar en soluciones para los barrios periféricos. Y que se tengan en cuenta las apreciaciones de los comerciantes de la zona, a cuyos negocios afectará directamente el cambio de regulación.

"Debemos tener soluciones para estos problemas, y lo que no puede ser es que la Comunidad y el Ayuntamiento se den la espalda continuamente y formar una guerra que no es buena para los intereses del los vecinos de Madrid", ha sostenido Franco. "Queremos que haya una planificación adecuada para no perjudicar a nadie o perjudicar a la menor cantidad de personas y tenemos que conciliar intereses", ha añadido, recordando que la posición del PSOE es luchar “siempre” contra la contaminación y a favor de la movilidad sostenible. Y ha rematado: “Si con un retraso (de Madrid Central) se soluciona el problema en los términos que he comentado, bienvenido sea el retraso”.

En contra de aplazar

“Pido al equipo de Gobierno que amplíe más ningún plazo; cierren el decreto”, conminó en su intervención en el pleno del Ayuntamiento el concejal José María Dávila. La portavoz municipal socialista, Purificación Causapié, fue algo más crítica con el Gobierno de Ahora Madrid del Ayuntamiento, aunque no cuestionó la puesta en marcha del plan. En declaraciones a la prensa, aseguró que su grupo municipal va a insistir en que haya “flexibilidad” en la entrada en vigor y que el PSOE “lleva tiempo en un proceso de diálogo con los sectores que plantean dificultades”.

Causapié ha pedido información al Ayuntamiento sobre el acuerdo con los detalles de la puesta en marcha de Madrid Central que la Junta de Gobierno municipal aprobará el próximo lunes. También ha considerado que la campaña de información a los ciudadanos ya debería estar funcionando. La portavoz socialista ha exigido "claridad" a Manuela Carmena. “No se puede estar permanentemente en la incertidumbre”, ha censurado. También ha pedido a PP y Ahora Madrid que dejen de discutir y trabajen para los ciudadanos.

La Comunidad de Madrid también ha pedido al Ayuntamiento que paralice el proyecto. El Ejecutivo que preside Ángel Garrido no se opone a buscar soluciones para luchar contra la contaminación, ni a la puesta en marcha de Madrid central, pero asegura que no ha recibido ningún tipo de informe técnico, que desconoce cómo afectará al tráfico, y que en consecuencia no puede anticipar cuánto, cuándo y cómo debe ampliar el transporte público.

