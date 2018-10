El pleno del Ayuntamiento refrenda Madrid Central

El intento del PP municipal de Madrid de paralizar la puesta en marcha de Madrid Central ha fracasado. Los populares pidieron un pleno extraordinario con este único orden del día. Este jueves, por 27 votos a favor y 28 en contra, el Ayuntamiento ha rechazado su iniciativa y ha refrendado la puesta en marcha de la zona de tráfico restringido.

La oposición ha acusado al Gobierno de Ahora Madrid de improvisación y opacidad. La Junta de Gobierno municipal aprobará el próximo lunes el acuerdo con los detalles sobre la puesta en marcha del área que limita el acceso al centro al vehículo privado, pero no ha avanzado detalles sobre cómo quedarán finalmente las normas de acceso para determinados grupos, como los repartidores de mercancías. "No conocemos el borrador que va a regular Madrid Central", criticó el portavoz popular, José Luis Martínez-Almeida, que pidió al Ayuntamiento consenso con todos los sectores afectados.

Purificación Causapié, portavoz socialista, también pidió "claridad sobre todo el proceso de puesta en marcha": "No se puede estar permanentemente en la incertidumbre", señaló. "La gente desconoce lo que se va a aprobar, es un decreto que va a afectar la vida de muchísimas personas", añadió Begoña Villacís, de Ciudadanos.

El debate en el pleno ha sido un déjà vu. Han vuelto a escucharse al PP decir que el proyecto de limitar el tráfico es un "fraude democrático" y augurar caos. Ahora Madrid ha reiterado que lo hace todo por "la salud de los madrileños" y que su plan sitúa a Madrid en "la vanguardia de Europa". Ciudadanos insiste en que al plan le falta "previsión" y pide "parar esta locura". Mientras, el PSOE pide calma y asegura que todo va a salir bien.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, en el pleno de este jueves. KIKE PARA

Retraso de la puesta en marcha

La alcaldesa Manuela Carmena decidió retrasar la entrada en vigor de Madrid Central del 23 de noviembre al 30 de ese mes, después de escuchar la petición de la patronal madrileña, CEIM, que pedía una moratoria hasta después de la jornada de rebajas del black friday. "Dejénse de retrasos, pónganse a trabajar, cierren el decreto, continúen el diálogo", ha pedido el concejal socialista Chema Dávila. Para el PP, ese retraso es un "parche".

Los partidos de la oposición han lamentado que la campaña de información del Ayuntamiento no esté ya en funcionamiento, más allá de los paneles indicativos que Segio Brabezo, de Ciudadanos, ha señalado que no son oficiales porque no son de la DGT. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha explicado que las normas de funcionamiento entrarán en vigor el 30 de noviembre: la campaña de información comenzará a principios de noviembre y durará aproximadamente dos meses. Se utilizarán distintos formatos e irá dirigida a la ciudadanía en general y también habrá acciones específicas para distintos colectivos.

Pegatinas en apoyo a Madrid Central durante el pleno de este jueves. KIKE PARA

Según Sabanés, Madrid Central empezará en fase manual e informativa el 30 de noviembre y poco después, en enero, se comenzará con el envío de las notificaciones de infracciones (no multas) por infracciones, con un periodo de dos meses. "El objetivo de Madrid Central es reducir el uso vehículo privado en el Centro para mejorar la calidad del aire, no poner más o menos multas", ha señalado la delegada de Medio Ambiente y Movilidad. La falta de precisión de la concejala en las fechas ha llevado a la oposición a dudar de que, como anunciaron, las sanciones comiencen antes de las elecciones de mayo. "No tienen claro lo que quieren hacer. No saben cuándo van a multar. Ya les digo yo que será después de las elecciones", ha asegurado Almeida.

"Vamos a seguir adelante con este proyecto, y verán ustedes que después de tanto anunciar el caos va a ganar el distrito Centro y la ciudad en su salud y en su movilidad", ha asegurado Sabanés.

