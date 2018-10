Ayuntamiento y Comunidad se enfrentan por Madrid Central

El presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, anunció ayer que su Gobierno pedirá formalmente al Ayuntamiento de la capital que suspenda “con carácter inmediato” la puesta en marcha del proyecto de Madrid Central. El Ayuntamiento de Madrid sigue adelante con sus planes para que el área de circulación restringida en el centro entre vigor el próximo 23 de noviembre, como estaba previsto. No contempla ni su suspensión que ni la moratoria que piden sectores como el comercio.

Garrido argumenta que el Ayuntamiento no ha aportado los informes técnicos que detallen qué efectos tendrá el cierre del tráfico sobre los vecinos, comerciantes, empresas o instituciones de la zona. Antes de la reunión del consejo de gobierno, trasladada ayer a Collado Villalba, el líder del PP avanzó que la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, solicitará una reunión de la Comisión Delegada del Consorcio Regional de Transportes "con carácter extraordinario y monográfico" para que el equipo de Manuela Carmena aporte esa documntación. Y apuntó: la Comunidad no descarta "ninguna medida" si el Ayuntamiento no frena el proyecto, lo que incluiría incluso ir a los tribunales.

Inés Sabanés, delegada de Medioambiente y Movilidad, consideró “lamentable que el presidente de la Comunidad de Madrid haga campaña jugando con la salud de madrileños y madrileñas”. La concejala aseguró que el Ayuntamiento lleva cuatro meses solicitando reuniones con el consorcio de transportes y celebró, con ironía, el anuncio de Garrido de que su consejera planea convocarlas. “Lo importante, para que no se despisten, es que la Comunidad garantice y concrete su capacidad para los refuerzos del Metro desde el viernes negro de las rebajas pasando por el puente de la Constitución y toda la campaña navideña”, añadió Sabanés. El Ayuntamiento ha insistido en repetidas ocasiones que no puede garantizar por su parte un refuerzo en las líneas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) porque su gestión está sujeta también al consorcio regional.

La responsable del proyecto de Madrid central recordó a Garrido “que las zonas de bajas emisiones como Madrid Central son un mandato claro de la Unión Europea e incluso del propio Plan Azul de calidad del aire de la Comunidad de Madrid”.

Pleno extraordinario

El grupo municipal del Partido Popular solicitó un pleno extraordinario para exigir de nuevo la paralización de Madrid Central. Se celebrará mañana jueves, pero la aritmética de la distribución de votos en el Ayuntamiento le augura poco éxito. Volverán a repetirse los debates que ya se han visto en el Palacio de Cibeles, que enfrentan dos modelos de movilidad, pero la iniciativa popular decaerá porque Ahora Madrid cuenta con la mayoría suficiente gracias al apoyo del PSOE.

Los choques se extienden más allá de la política. La Plataforma de Afectados por Madrid Central, de reciente creación, recoge firmas contra del proyecto. “Señores hosteleros/comerciantes, dejen de manipular, los vecinos de centro estamos a favor de Madrid Central”, manifestaron las asociaciones vecinales a través de Twitter.

