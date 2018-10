“Si Torra tuviera cierta ética democrática debería dimitir”

José Rosiñol, presidente de Societat Civil Catalana, la entidad contraria a la independencia, cree que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, debería dimitir.

Pregunta. Dice que el procés ha muerto pero el conflicto persiste. ¿A qué se refiere?

Respuesta. Nos referimos a como se entendía hace un año: parecía que se podía provocar institucionalmente una ruptura indolora y sin consecuencias. No fue así: el Estado de Derecho ha funcionado y lo peor del procés ha sido la fractura social enorme que ha dejado. Los catalanes estamos divididos en dos mitades casi perfectas. Y ahora Torra sigue con una retórica muy inflamada. Hizo llamamientos diciendo 'apretad, apretad' a los CRD (Comités de Defensa de la República) que vimos que significó asaltar el Parlament. Pero ni Torra ni Torrent [Roger, presidente del Parlament] han vulnerado la ley. Lo peor es que hay ciertos grupúsculos que actúan intentando actuar imponiendo la violencia.

P. Piden nuevas elecciones pero su resultado tampoco garantiza una salida del bloqueo.

R. No lo decimos para que surja una mayoría X o Y: es para normalizar la situación. Necesitamos un Govern que gobierne, que cumpla el principio de representación y que el president no actue como un agitador. Debe representar a todos y no solo al 47% de la población porque sino al resto nos convierte en invisibles. Torra está deslegitimado para ser president: alentó a los CDR cuando se ha demostrado que usan la violencia para imponer su criterio. Es un síntoma de la descomposición de la democracia. Si tuviera cierto grado de ética democrática, debería haber dimitido.

P. ¿Apoyaría una moción de censura de Inés Arrimadas aunque fuera instrumental? Ella no quiere porque no la puede ganar

R. No me pronunciaré pero la obligación de los partidos es dar con soluciones. Estaremos de acuerdo si es una moción o elecciones. ¿Si Cataluña es ingobernable con la pérdida de la mayoría independentista? El Parlament ha estado cerrado tres meses. Estamos tan acostumbrados a la gravedad de la situación que parece que no lo sea.

“No es casualidad que no hayamos convocado una manifestación. No debemos azuzar la tensión y movilizarnos solo porque sí”

P. ¿Cree que realmente Cataluña hay un escenario de violencia?

R. No he dicho eso. Digo que hay episodios como el del homenaje a Cervantes, el del Parlament o la huelga de país, del 3 de octubre de 2017. Y ocurren reiteradamente cosas como actos en la Universitat Autònoma o como la manifestación Hablemos español, que tuvo que cambiar su recorrido porque los CDR tomaron la plaza de Sant Jaume. Es grave. Este 1-O hubo 32 policías heridos.

P. Hace un año ustedes convocaron una multitudinaria manifestación del constitucionalismo ¿Por qué no han hecho otra?

R. No es casualidad que como responsable de Societat Civil no hayamos convocado ninguna manifestación. No queremos tensionar las calles ni el espacio público. Lo hicimos el 8 y el 21 de octubre de 2017 por la absoluta conculcación de derechos. Solo lo repetiremos si vuelve a pasar. No debemos azuzar la tensión ni movilizarnos porque sí. Nuestra obligación es no contribuir al clima de enfrentamiento.

P. ¿Es partidario de que se retiren lazos amarillos en la vía pública en apoyo a los presos como hizo Albert Rivera?

R. Entiendo que puede haber gente que esté harta de ellos. Yo no he quitado ninguno. Pero el espacio público es de todos.

“¿A qué fue Pablo Iglesias a la cárcel a ver a Junqueras? ¿A por una foto? El Parlament parece una cámara de propaganda"

P. El Constitucionalismo sigue sin tener una estrategia común en Cataluña ¿Por qué se mostró desunido el 12 de Octubre?

R. No lo creo. Ese día se conmemora el día de la Hispanidad y no es un acto reivindicativo. Hace un año pasó lo mismo: el 12 no estuvieron todos los partidos constitucionalistas pero el 8 y el 21, sí.

P. ¿Qué le parece la propuesta de Pedro Sánchez de un nuevo Estatuto? Para aprobarlo se necesitarían dos tercios del Parlament y está muy lejos de ello...

R. El primer paso inequívoco es que todos los actores entiendan que en democracia todo se puede hablar pero dentro de la ley. Es condición sine quanon. A veces adelantamos pasos. Y el primero, y lo digo con toda la ironía del mundo, lo dijo alguien muy afín a nosotros, como es Gabriel Rufián: ‘Hay que pinchar la burbuja mágica del independentismo’. Pues que alguien tenga el valor y el coraje de hacerlo.

P. Es decir, ¿dejar claro que Cataluña sigue siendo una comunidad autónoma? La CUP lo dice.

R. Aunque la CUP lo diga por razones opuestas en eso estamos de acuerdo. Bienvenida la CUP. Es volver al mundo de la realidad, más dura de lo que parece.

P. ¿Puede haber normalidad con políticos en prisión?

R. No es que se pueda: se debe. Son cosas paralelas: si yo hubiera hecho algo parecido tendría las mismas consecuencias. Todos estamos sujetos a la ley. ¿Que el PSC cree que la prisión es desproporcionada?Si alguien lo opina, que sea para todos los presos. Que promuevan un cambio legislativo en el Congreso.

P. ¿Qué le parece que Iglesias fuera a ver a Junqueras?

R. Vivimos en la política-espectáculo. ¿A qué fue? ¿A hacerse una foto? Estamos incluso instrumentalizando el sufrimiento de las personas. Vivimos la política espectáculo: Se abre el Parlament y lo primero que se hacen es reprobar al Rey. Fue extemporáneo. Parece una cámara de propaganda para lograr titulares. A ERC le voy a regalar un manual de ciencia política sobre la separación de poderes.

P. Societat Civil apadrinó a Manuel Valls, alcaldable por Barcelona ¿Le apoyaran en la campaña?

R. Es un elemento disruptivo pero no haremos campaña por ningún candidato. Le llamé para que viniera a un acto porque pensé que, como exprimer ministro de Francia, tenía un relato europeísta muy potente. No es solo un problema entre catalanes y el resto de españoles o entre catalanes afectando al conjunto de España. Es un problema europeo. Valls lo dice y comparto su visión. La narrativa que subyace en el procés es muy parecida a la del Brexit.