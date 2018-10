Torra pide ayuda desde Suiza para forzar una mediación internacional

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha aprovechado una conferencia en la Universidad de Ginebra (Suiza) para explicar la necesidad de una mediación internacional en el conflicto catalán. El president ha aceptado que el Gobierno central no acepta esta posibilidad y por tanto ha pedido “presión política pública para hacerla posible”. Torra ha recordado que en Cataluña el 80% de la población, según encuestas, valora muy negativamente a la Monarquía, ha insistido en su idea de Gobierno con tics antidemocráticos y ha afirmado que “no tolerará que resurja la inquisición española”.

“El rechazo de Madrid a la mediación no puede ser una excusa para que los actores internacionales no tengan un rol constructivo”, ha lamentado Torra. El president ha explicado que lo que él considera la violación de derechos y “el encarcelamiento de rivales políticos” es un precedente “muy peligroso” en la Unión Europea. “Sin mediación, el problema catalán empeorará y continuará en el foco de la política española”, ha dicho Torra y eso, a su parecer, es la causa de que no se lleven a cabo debates sobre, por ejemplo, el abandono escolar o el envejecimiento de la población.

El president ha considerado que un nuevo Estatuto es una respuesta “absurda” después del referéndum de independencia del año pasado –que el Tribunal Constitucional declaró ilegal- y ve imposible una reforma de la Constitución por la aritmética en el Congreso. De ahí que no descarte la vía unilateral para alcanzar la secesión. “Después de la represión sufrida este año y de la posibilidad de que los políticos independentistas sean condenados a largas penas de prisión, las razones para una secesión son más y más fuertes”, ha asegurado.

Con todo, Torra ha aclarado que no ha ido a Suiza a pedir una mediación específica ni a poner presión en el Gobierno suizo para que dé el paso. De hecho, el president ha dedicado un largo rato de su intervención a loar los referéndums suizos y la tradición de acogida de la Confederación Helvética. “Europa debería tomar nota de los suizos si quiere vivir más largo tiempo”, ha dicho. “El mundo se está moviendo y no va a parar para esperar a que España resuelva sus problemas internos. Europa necesita a España preparada para la próxima recesión”, ha apostillado.