El Parlament contará el voto de los diputados suspendidos en comisión

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament han rechazado las peticiones de reconsideración de Cs y PSC-Units contra la decisión de la Cámara de que el voto de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo siga valiendo en las comisiones, por lo que estos votos se contarán en caso de empate. Fuentes parlamentarias han explicado que el órgano director ha rechazado en la reunión de este viernes las peticiones de Ciudadanos y PSC con los votos de JxCat y ERC, que tienen mayoría en la Mesa.

La Mesa decidió el martes que se siga contabilizando el voto de los diputados afectados por la suspensión del Supremo cuando haya empates en las comisiones parlamentarias, en cuyo caso se debe ponderar el voto según la composición del pleno. En estas situaciones, se tendrá en cuenta a los 34 diputados de JxCat y los 32 de ERC, aunque cuatro de JxCat --suspendidos por el TS-- no votan actualmente en el pleno al no haber accedido a designar a un compañero que ejerza sus funciones, como sí han hecho los dos republicanos Oriol Junqueras y Raül Romeva. De esta manera, los grupos independentistas mantienen la mayoría absoluta en las comisiones, pese a que ya no la tienen en el pleno de la Cámara.

Los miembros de Cs y PSC-Units se opusieron a la resolución de la Mesa, ya que entienden que permite a los independentistas aprobar en comisión iniciativas que en el pleno no prosperarían, pero los partidos soberanistas argumentan que las comisiones deben reflejar los resultados y las mayorías surgidas de las elecciones. Sin embargo, Ciudadanos y PSC avisaron de que, en las comisiones que presiden, no respetarán la decisión de la Mesa sino que elevarán a este órgano las votaciones que resulten en empate para que resuelva la situación.