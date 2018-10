“La gente que no sigue modas hace avanzar la moda”

Leyre Valiente es una de las jóvenes promesas de la moda española. Irreverente, friqui, iconoclasta, inquieta, curiosa, aficionada a la ciencia ficción… aunque los diseños de esta madrileña de 33 años no son para todos los públicos, en su tienda ubicada en el distrito de Chamberí, vuelca su talento en los vestidos de novia. Del 18 al 21 de octubre presenta su primera colección completa de novias en el salón Las 1001 y una bodas, organizado por IFEMA.



Me resulta más rentable y más creativo y bodas va a ver siempre. Estoy para las que no se quieren casar con el típico vestido pomposo, encorsetado y lleno de armazones. La novia es la alta costura que puedes vender y tengo 100% de satisfacción en mis clientas.

¿Qué tipo de mujeres llegan a su tienda?

Suelen ser las que dicen: “Nunca pensé que me iba a casar. Y aquí estoy”. Quieren algo cómodo y que les represente, no quieren ir de princesota ni parecer que van disfrazadas de muñeca. Lo principal es la comodidad.

¿No echa de menos otras parcelas del diseño?

Trabajar en el mundo de las novias es aburrido si tus novias son aburridas. No es mi caso.

¿Cómo está la industria?

Fatal. Es imposible sacar una prenda por un precio competitivo, salvo que lo hagas en grandes cantidades y para eso necesitas un gran inversor. Un joven diseñador no es competitivo.

¿De dónde nace su vocación?

No tengo especial pasión por la moda. Me gusta igual que la fotografía, la ciencia o la historia. Realmente quería ser directora de cine; escribir guiones y contar historias. Estudiando Comunicación Audiovisual vi que era un mundo de hombres y yo era una mujer muy apocada. Mis amigos no valoraban mis aspiraciones y llegué a creérmelo.

Y cambió la cámara por la máquina de coser.

Empecé a llevar la dirección de arte y el vestuario de cortos y producciones audiovisuales. Me llegaron a admitir en la London School of Arts, pero no era mi pasión. Lo hice por mi pareja; por demostrarle que era capaz, ya que solía minusvalorarme. Me di cuenta de que dibujaba más vestidos que escenografías.

Defina su estilo.

Mezclo el historicismo con la ciencia ficción y hago prendas visualmente muy limpias. Me inspira mucho el artista gráfico Hans Ruedi Giger, diseñador de la criatura de Alien. También el ilustrador Moebius. Y en el apartado textil, la diseñadora de vestuario japonesa Eiko Ishioka. Pero en novias bajo el nivel vanguardista.

¿Cómo se viste en la calle?

Me gusta que la gente sea ella misma; es la que hace avanzar el mundo de la moda. La ropa está para jugar, para divertirse. ¿Por qué te puedes divertir garabateando una hoja y no vistiéndose? Deberíamos ser más fashion gamers y menos fashion victims.

¿Dónde le gustaría desfilar?

Los desfiles son herramientas de marketing y tienes que darle más a tu marca y a tu bolsillo que a tu ego. Si tengo que volver a desfilar me gustaría que fuera en la Mercedes Benz Fashion Week.

¿A quién le gustaría vestir?

A las actrices Sigourney Weaver, Concha Velasco, Najwa Nimri, Alba Flores… por su carácter y personalidad. Prefiero vestir a mujeres fuertes e interesantes. Para vestir a una que solo esté buena, visto a un maniquí. De hecho, los vestidos de la exposición Las 1001 y una boda llevarán nombres de científicas, escritoras…

¿Dónde compra ropa?

No me gusta mucho ir de tiendas. Todo lo que compro es online. Y compro muy poco.

¿Se ve vendiendo fuera de España?

Me funciona muy bien la venta online con Emiratos Árabes, pero antes de dar el salto hay que pensar bien las inversiones. Tengo que tener la mentalidad artística y empresarial. Pero ante todo soy empresaria.