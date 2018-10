“Los videojuegos actuales son más fáciles que los retro”

Su tienda es el sueño húmedo de cualquier fan de las videoconsolas los 80 y primeros de los 90. El madrileño Juan Santos, 63 años, tiene en su tienda-taller -TECVIA Videojuegos, ubicada en Vallecas y regentada por su pareja- infinidad de cacharros, rarezas, videoconsolas desmanteladas, modificadas y tuneadas. Su local es una meca para los amantes del retro. Santos, ahora jubilado, fue jefe del servicio técnico de Spaco, la distribuidora de Nintendo en España a finales de los 80 y los 90. Pero no solo reparaba. Entre soldar y desatornillar se encargaba de responder por teléfono a los jugadores que se quedaban atascados con un juego.

¿Qué fue antes, la electrónica o los videojuegos?

Me encanta la electrónica base y he sido autodidacta aunque he hecho cursos. Pero no supe lo que era una consola hasta que entré a trabajar a finales de los 80 en Spaco, distribuidora de Nintendo España.

¿Cómo llegas allí? ¿Cuáles eran tus funciones?

Entré en servicio técnico y para atender los pedidos del almacén. Las reparaciones entonces eran pocas, pero fueron aumentando de manera exponencial. Pegó la explosión en ventas y empezaron a llegar las reparaciones en masa. Igualmente la gente no solo llamaba a Spaco por cuestiones técnicas, también para preguntar cómo se pasaban la fase siete del Mario o de otros videojuegos. Como yo lo sabía empecé contestar. Cada vez había más llamadas así que mi jefe me daba juegos para que jugara y poder responder a los jugadores.

Es el germen del Club Nintendo.

Nos mudamos a Tres Cantos, donde se fundó, y ya me pude dedicar sobre todo a las reparaciones. Todavía conservo los apuntes que tomaba sobre cómo completar algunos juegos.

¿Por qué juego le preguntaban más?

Los dichosos Adventures of Lolo. Son pasapantallas de los que me han hecho cientos de preguntas.

¿Qué nivel tienen los videojuegos actuales respeto a los antiguos?

Los juegos de ahora son más fáciles. Si le haces jugar a un chaval a un Castlevania de la NES [Nintendo Entertainment System] te va a decir que es imposible acabarlo. Además, antes no había internet, o te lo hacías por tu cuenta o llamabas al Club Nintendo preguntabas a alguien.

¿Cuál es el videojuego que más le ha costado completar?

El Misión Imposible de la NES. No solo tenías que saber qué hacer, había que estudiar a los enemigos y tener la habilidad de avanzaren un tiempo determinado.

¿Y cómo andan las consolas de nueva generación?

Las nuevas consolas, debido a su potencia, obligan a los procesadores a funcionar a unas corrientes muy altas y necesitan refrigeración. Esta se desgasta con el tiempo y hace que se averíen. Ya no tengo una PlayStation 4; tuve mucha guerra con la tres. No tuve problema con la primera Xbox pero sí con la 360 por este tema. He buscado consolas que no tuvieran ese problema.

¿Sigue jugando?

Sí, pero busco un determinado tipo de juego: las plataformas, el rol, las aventuras; me da la igual la consola. Para mí la reina del retro es la Super Nintendo, aunque juego a la Nintendo Switch porque tiene muchos juegos que me gustan. Soy muy fan y jugado a toda la saga de Zelda y Metroid. Luego hay gente que no sale del FIFA o del Call of Duty.

¿Cuál es la mayor joya que han tenido en la tienda?

No lo llamaría joya, pero vendimos un Phantom Mission de la NES. Vino un amigo podía venderlo a un tercero por 1.500eurosy lo hicimos a medias. El juego era malísimo, pero se habían vendido muy pocas unidades.

¿Alguna venta de la que se arrepienta?

Hemos tenido un Mighty Final Fight nuevo que me arrepiento de haber vendido. Lo vendimos malamente. No estaba yo, porque si no, no se vende.

¿Hay un furor por lo retro?

Me sorprende que vengan chavales jóvenes preguntando por una Master System. Ha ocurrido algo similar a lo que sucedió con vinilos de música. El 99% de las personas han ido comprando y olvidando consolas, pero en los últimos años han resurgido las primeras. [Enchufa el Super Mario World 2: Yoshi's Island de la Super Nintendo y juega para enseñarlo]. El motivo es que hay videojuegos como este que son mejores que muchos nuevos.

