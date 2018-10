“En la noche de Madrid parece que todo es posible”

El artista Karlos Gil (Talavera de la Reina, 34 años) esculpe con luces de neón. Tras vivir en Berlín, Lisboa y Nueva York se instaló en Madrid hace seis años. Su aportación a la muestra colectiva Querer parecer noche, en El Centro de Arte Dos de Mayo (Móstoles), tiene un pedacito de historia de la ciudad: está hecho con fragmentos de tubos de neón del cartel de Schweppes del edificio Capitol de Gran Vía, icono luminoso de la ciudad cuando anochece.

¿Es nocturno o diurno?

Siempre he sido un ser nocturno y la noche ha servido de inspiración para esta pieza. Representa el neón de la noche madrileña, como una puesta en escena artificial. En la noche madrileña parece que todo es posible, como si estuviéramos en un set.

Como artista, ¿vivía mejor en Berlín que en Madrid?

Vivo infinitamente mejor en Madrid. Cuando estuve en Berlín, esa ciudad era la capital artística de Europa y la usé para aprender todo lo posible durante dos años. Siempre me gustó la idea de volver a Madrid para construir mi vida aquí y la idea de vivir en un lugar menos desarrollado, entre comillas, desde la perspectiva del arte contemporáneo nos ofrece el margen suficiente para producir estructura y escena aquí.

¿Qué le gusta del panorama que se encontró en Madrid?

Ahora mismo hay una acción muy potente de artistas que nos hemos formado fuera y hemos decidido hacer nuestra vida en Madrid, a pesar de que no encabeza el arte contemporáneo a nivel mundial como Londres o París.

El arte puede ayudar a dinamizar una ciudad. ¿Conocía Móstoles antes de exponer en el CA2M?

Al no ser de Madrid, no he tenido la oportunidad de ir mucho a Móstoles en mi vida, por lo que las visitas al museo siempre son una buena excusa para conocer la ciudad más allá del CA2M.

¿Qué significa este centro para el arte contemporáneo?

El centro no debería distar mucho del Reina Sofía. Sin embargo, el problema es que para nosotros el Reina Sofía es muy distante todavía. Es un lugar al que no sabemos cómo acceder. No hay un apoyo o un seguimiento de la escena joven contemporánea en la ciudad. En este Centro de Móstoles suceden cosas más arriesgadas.

Exposición "Querer parecer noche " en el Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid. Víctor Sainz

¿Cómo se trabaja con neón?

Empecé en 2013, mezclando objetos de neón de Londres y de Talavera, mi ciudad natal. Lo que hago es que cojo neones que se van a cambiar o están dañados y en mi fábrica en Talavera les damos un nuevo diseño.

¿Qué le atrae de ese material?

Me interesa mucho la tecnología que está en peligro de extinción. El neón es algo que está desapareciendo poco a poco porque conlleva un trabajo artesano detrás. Se necesita que alguien sople el vidrio y el neón está siendo reemplazado por el LED. Esto advierte de lo fugaz que es el tiempo tecnológico.

El arte para usted es...

Ahora mismo una profesión, y una forma de afrontar la realidad. Muchas personas buscan respuestas concretas dentro del arte y eso para mí es un problema. No me gusta ser cercano al arte político o el arte comprometido con problemas sociales. Para mí el arte es un espacio de imaginación, de negociación frente a lo desconocido, para ampliar más nuestra cabeza. Para cerrar nuestra cabeza ya tenemos la política y la prensa.

¿Qué imagen de Madrid le gustaría transmitir con su obra?

Siempre me ha interesado representar una identidad más local. Hay que dejar de mirarse el ombligo tanto y salir fuera. Trabajo más fuera de España que aquí porque ahora mismo en el arte contemporáneo hay una tendencia que representa o reflexiona sobre las costumbres y lo propio de España y esto tiene un como color terruño, apagado. A mí me interesa reivindicar este Madrid moderno y vanguardista, con luces de neón y grandes carteles. Reivindicar que somos una ciudad cosmopolita.