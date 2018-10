“Tener 30 pisos turísticos no es economía colaborativa”

¿Qué hace un administrador de fincas? “Es un trabajo que lleva unidos temas como pisos turísticos, convivencia vecinal, burbuja inmobiliaria, fondos buitre… Estamos en todos los ajos”, explica Noelia Mochales, una ovetense de 46 años que llegó a la capital hace más de dos décadas y lleva 11 años en esta profesión. La empresa que fundó, Ubicae Fincas, gestiona 23 edificios, desde uno con 600 pisos (“es casi como un pueblo”) a otro con seis.

¿Cuál es el principal problema en el centro?

Las personas y empresas que compran edificios completos y los dedican a pisos turísticos, con Airbnb y otras plataformas. Cuando un propietario tiene 30 ó 40 pisos en un edificio, el concepto de economía colaborativa no debería ser aplicable, sino estar regulado como un establecimiento hotelero. Falta una normativa que tenga en cuenta que a partir del tercer piso del mismo propietario ya no es economía colaborativa. Y deberían pagar más impuestos. El alquiler turístico está deformando el mercado del alquiler.

¿Y los fondos buitre?

Hay empresas que compran edificios y quieren gestionarlos ellos mismos. Los fondos buitre no hacen más que imponer sus propias normas de gestión y no les interesa un administrador colegiado que les diga que algunas cosas no se pueden hacer. Esto vulnera la Ley de Propiedad Horizontal, porque en una comunidad de propietarios no puede haber uno que aplaste al resto.

¿Cómo se puede revertir?

Hay que cambiar la ley para que no sea siempre el voto de la mayoría el que impere. Tú no puedes someter al rodillo a una comunidad, porque propietarios son todos, y es injusto que tú pagues la misma cuota que los demás y al final tengas menos derechos. Un administrador colegiado les dirá que se puede ir a un juicio de equidad, donde pueden pedirle al juez que impida este rodillo.

¿Cómo se enfrenta a la palabra derrama?

La odiamos, porque significa que los vecinos se te van a echar encima. Pero si hay una cubierta del edificio que la constructora ha dejado mal, no tienes más remedio que decirle a los vecinos que la hagan nueva, porque meterte en juicios con empresas quehan quebrado es absurdo.

¿En qué le afecta la burbuja de alquiler?

Las burbujas siempre afectan, porque desvirtúan el mercado. La gente paga burradas por pisos que no se corresponden a ese precio. Y la gente se vuelve a meter en hipotecas por encima de sus posibilidades. Pero si luego te bajan el sueldo o te despiden, ¿cómo pagas esa hipoteca o los gastos de comunidad? Las burbujas inmobiliarias vienen fatal para cualquier mercado y, en el de las comunidades, peor que en ninguno.

¿Cómo es su relación con los presidentes de las comunidades?

Hay de todo, el que no quiere serlo porque le toca por sorteo y el que se viene arriba, a lo Juan Cuesta [personaje de Aquí no hay quien viva], y no es positivo. Algunos presidentes toman mucho protagonismo y pretenden tomar decisiones sin saber la opinión del resto de vecinos, y eso genera conflicto. El que los resuelve es el administrador.

Lleva usted fincas muy importantes

Sí, por ejemplo una urbanización de chalets en Aravaca en la que viven el expresidente Zapatero, el exministro De Guindos y otros exaltos cargos. Tienen sus conflictos, como todos, los mismos piques, y también hay algún moroso, como en todas partes.

3.500 profesionales en Madrid El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid aglutina 3.500 profesionales en la región, que gestionan todo lo que tiene que ver con los edificios. Casi todos tienen un administrador que se encarga de los recibos, las obras, del mantenimiento, la limpieza y del presupuesto de la comunidad de propietarios.

¿Ve problemas más graves?

Dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas en fincas que yo llevaba. Un administrador de fincas no puede mirar hacia otro lado. Ahora he conocido un caso en el que sé que hay un agresor y he hablado con la policía y jueces; en cuanto los vecinos nos avisen de que hay otra pelea lo denunciaré para que se persone la policía. Los administradores nos enteramos de todo porque siempre estamos en contacto con el vecino. Somos la persona que lo resuelve todo en una finca.