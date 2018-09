“Los fondos buitre nos están agrediendo de forma salvaje”

“Llego tarde porque me ha surgido un desahucio y tengo que gestionarlo”. El mensaje de WhatsApp llega puntual a la cita con el periodista, pero Alejandra Jacinto (Madrid, 1989) se retrasa unos minutos. Con esa frase da una pista de cómo de ajetreada es su vida, cuyo tiempo reparte entre una cooperativa de abogados de corte social (CAES), su labor altruista en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Asociación Libre de Abogados (ALA), una asociación que entiende la abogacía desde el prisma de la transformación social.

Pregunta. ¿Lo de esta mañana le pasa a menudo?

Respuesta. En la PAH cualquier activista está acostumbrado a apagar todos los fuegos que la Administración debería contener. Hoy nos hemos encontrado con que estaban desahuciando a una embarazada en Legazpi. Sucede todos los días ante la inacción de las Administraciones públicas, incluso con niños que se quedan en la calle.

P. ¿En qué punto estamos con la vivienda?

R. Estamos en una burbuja del alquiler con una subida de precios elevadísima, con acaparamiento de viviendas vacías por parte de las entidades financieras y fondos buitre, que se han ido quedando con las viviendas de desahuciados.

ampliar foto Alejandra Jacinto, activista de la PAH. V. SAINZ

P. ¿Es lo que ocurre en Argumosa, 11, en Lavapiés?

R. Es uno de los bloques que están siendo desmantelados tras su venta a fondos buitre. Estos fondos han llegado a España para recoger la carroña que ha dejado la crisis, y se están quedando viviendas individuales y edificios enteros, bien de bancos, de empresas públicas o de particulares. El único objetivo es expulsar a los vecinos de toda la vida, que pagan rentas ajustadas a sus ingresos, y vaciar los edificios para sacarlos al mercado inmobiliario, primero en alquiler, porque hay una burbuja, y más adelante venderlos. Están haciendo un verdadero mobbing inmobiliario contra todos los vecinos para expulsarlos.

P. Entonces, ¿hay que cambiar las leyes?

R. La PAH, el Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones estamos muy organizados en torno a la vivienda, que debe ser un derecho fundamental, y para que eso pase hay que cambiar las leyes.

P. ¿Qué debe hacer alguien si un fondo compra su piso?

R. Lo fundamental es la organización popular, señalar a los responsables que están permitiendo que esto suceda, las Administraciones públicas, las empresas que entienden la vivienda como un bien especulativo, y plantarles cara. Y luego está la vía judicial, donde gracias a la batalla que estamos dando se pueden lograr muchas cosas. Estamos obteniendo resoluciones favorables de Naciones Unidas que están instando a los tribunales españoles a no ejecutar un desahucio si no hay una alternativa habitacional.

P. ¿Los jueces lo entienden?

R. Algunos jueces valientes se han puesto de parte de la protección de los derechos humanos y han elevado cuestiones al Tribunal de Justicia de la UE que han supuesto pequeñas conquistas. Otros, en cambio, siguen siendo resistentes

P. ¿Qué ha sido lo más duro que ha visto en la PAH?

R. Las vulneraciones más radicales las he vivido en la Cañada Real y en el poblado de las Sabinas. Desalojan, derriban la vivienda y obligan a pagar los gastos a gente vulnerable.

P. ¿Qué opina de la política de vivienda del Ayuntamiento?

R. No estamos de acuerdo con la política de vivienda de Ahora Madrid. El primer error fue anunciar que no iba a haber desahucios, porque no es solo competencia suya. Eso hizo que el clima social se relajara, y eso nos perjudica. Las políticas han sido ineficaces. Los fondos buitre nos están agrediendo de una forma salvaje, están expoliando todas las viviendas y con ellos se debe actuar con más contundencia. En cambio, aplaudimos las iniciativas favorables a proteger el derecho a la vivienda en Madrid.



P. ¿Y en la Comunidad?

R. La Comunidad es quien tiene competencia directa para garantizar el derecho a la vivienda y se está yendo de rositas. Rechaza las leyes de vivienda que les presentamos, desmantelan el parque público y no revierten esa situación. Y tienen más de 500 viviendas vacías.

P. Con casos como la detención de Willy Toledo, ¿cree que está en riesgo la libertad de expresión?

R. La libertad de expresión se está poniendo en jaque en los últimos años, como vemos en los casos de Willy Toledo, Valtonyc, y otros cantantes procesados… Está habiendo una persecución sistemática que no es comprensible en un estado social y democrático de derecho. Es incomprensible la detención de Willy Toledo por cagarse en dios.