Detenido un hombre como presunto autor del incendio de Barcelona

Detenim un home com a presumpte autor de l'incendi del carrer Aragó de BCN. Obrim investigació per esclarir els fets https://t.co/igPLLnysSz — Mossos (@mossos) 15 de octubre de 2018

Los Mossos d'Esquadra han detenido a primera hora de la mañana a un hombre como presunto autor de un incendio declarado de madrugada en un edificio de viviendas de la calle Aragón, en pleno centro de Barcelona. El fuego, originado en el entresuelo del número 209 de dicha calle, ha dejado 18 intoxicados por inhalación de humo, de los que dos se encuentran en estado crítico, uno de ellos el propio arrestado, y el resto leve, según han informado fuentes municipales, policiales y de los bomberos de Barcelona.

Fuentes de los Mossos han precisado que el detenido es uno de los heridos críticos y que, por el momento, no está clara el motivo, ya que no que no le han podido tomar declaración aún. En principio, se descarta la violencia de género. El hombre detenido vive en el entresuelo. La otra persona más afectada también se encontraba en el entresuelo, donde se ha iniciado el fuego sobre las cinco y media de la madrugada, según han detallado los bomberos. Los Mossos se han hecho cargo de la investigación de las causas del incendio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, todos los heridos, incluidos los críticos, lo son por inhalación de humo, y han sido trasladados a centros sanitarios para recibir asistencia, entre ellos dos bomberos que han resultado intoxicados durante las tareas de extinción.

En total han participado en las labores de extinción 11 vehículos de bomberos. Se ha tenido que cortar la calle Aragón durante las tareas de extinción. De momento se ha desalojado todo el edificio, de cinco plantas, aunque la estructura no parece afectada, según una primera estimación de los bomberos. En total han sido desalojadas una treintena de personas.